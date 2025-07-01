Смартфоны Xiaomi будут работать лучше конкурентов, и ваш может быть среди них: что изменится

Китайская компания Xiaomi взялась за переработку приложения камеры, которое уже давно критиковали пользователи. Это приложение было единственным «слабым звеном» в системе, и, похоже, что ситуация наконец-то улучшается на многих устройствах.

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Несмотря на мощные датчики и качественную обработку изображений, были моменты, которые совершенно не нравились пользователям, пишет gizmochina.com. Например, те жаловались на перегруженную компоновку, – и обновление должно было учитывать отзывы недовольных.

Улучшенное приложение, по словам представителей Xiaomi, устраняет несоответствия макета и запутанное размещение функций. В частности, визуально Xiaomi обновила более 140 иконок и переработала более 600 элементов пользовательского интерфейса, сделав его более понятным и легким для восприятия.

Приложение включает новую анимацию запуска, обновленные звуки затвора и улучшенную панель настроек, а также предлагает 40 новых цветов темы камеры и переработанные параметры водяного знака.

Xiaomi переработала и режим Pro Mode. Теперь он сочетает простоту использования с ручным управлением. Ключевые инструменты, такие как настройки ISO, выдержки и EV, представлены более интуитивно. Обновление представляет мониторинг в реальном времени и поддержку нескольких камер для видеосъёмки.

Еще новые функции включают быстрое переключение фокусного расстояния между 28 мм и 35 мм при 1x, улучшенный контроль EV и унифицированные индикаторы фокусного расстояния во всех режимах. Режим Pro теперь поддерживает пользовательские стили фотографии, а слайдер EV стал более доступным без погружения в настройки.

Внедрение обновления разделили на три этапа. Первый из них начался 28 мая и запустился на таких устройствах:

Xiaomi: 15 Ultra, 15 Pro, 15, 14 Ultra, 14 Pro, 14 Pro Ti, 14

Mix Series: Mix Fold 4, Mix Flip

Redmi: K80 Pro (включая Championship Edition), K80, K70 Pro, K70 Supreme Edition (включая Championship Edition), K70, K70E

Второй этап начали внедрять 20 июня на таких устройствах:

Xiaomi: 13 Ultra, 13 Pro, 13

Mix Series: Mix Fold 3

Civi Series: Civi 4 Pro

Redmi: K60 Supreme Edition, K60 Pro, K60, Turbo 4 Pro, Turbo 4, Turbo 3, Note 14 5G, Note 14 Pro, Note 14 Pro+

На третьем этапе (июль) обновления должны получить такие гаджеты:

Xiaomi: 12S Ultra, 12S Pro, 12S

Redmi: K60E, Note 13 Pro, Note 13 Pro+, Note 13 5G, Note 13R Pro, Note 13R

Также Фокус писал, что июне этого года вышел новый складной телефон Xiaomi Mix Flip 2. Компания заявила, что у него самая мощная батарея среди всех смартфонов-«раскладушек».

Также стало известно, что новый смартфон Xiaomi 16 может быть оснащен массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом он может стать первым телефоном с аккумулятором такой емкости.