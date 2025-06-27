Обойдет даже Samsung: новый складной смартфон метит в лидеры на рынке (фото)

Пока южнокорейская компания Samsung готовится к выпуску Galaxy Z Flip 7, китайская Xiaomi представила свой новый телефон-«раскладушку». Заявлено, что у смартфона Mix Flip 2 будет самая мощная батарея из всех доступных складных телефонов.

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С учетом характеристик, которые Xiaomi наконец-то раскрыла после череды слухов и утечек, конкурировать с Mix Flip 2 действительно будет сложно, пишет phonearena.com. Емкость батареи нового складного телефона составляет 5165 мАч, и это действительно самый большой аккумулятор среди всех, представленных в этой категории. Например, у Samsung Galaxy Z Flip 7 батарея будет всего 4100 мАч, – хотя эти телефоны почти одинаковы по размеру.

К тому же, Samsung неохотно использует новые кремний-углеродные батареи, отмечает издание. Впрочем, батарея – это не единственное преимущество Mix Flip 2.

Дисплей нового смартфона

У нового смартфона Xiaomi 6,86-дюймовый складной дисплей LTPO AMOLED с разрешением 1224 x 2912 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит. Для сравнения, Samsung Galaxy Z Flip 7 будет оснащен 6,85-дюймовым складным динамическим LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 x 2640 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

При этом у Mix Flip 2 от Xiaomi есть и второй 4-дюймовый внешний AMOLED-дисплей с разрешением 1392 x 1208 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит.

Телефон Xiaomi Mix Flip 2 Фото: Xiaomi

Еще Xiaomi заявила, что улучшила свой шарнир Dragon Bone – у него будет инновационная конструкция с тремя звеньями и четырьмя плавающими пластинами.

Улучшенная камера Xiaomi

Как отмечают эксперты, в смысле камеры Mix Flip 2 тоже выигрывает у Galaxy Z Flip 7. Про телефон Samsung известно, что он будет оснащен двойной камерой, которая включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру (f/1.8, 23 мм, 1/1.57 дюйма) и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик (f/2.2, 13 мм, 1/3.2 дюйма).

А смартфон Xiaomi получил 50-мегапиксельную основную камеру (f/1.7, 23 мм, 1/1.55 ​​дюйма) и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик (f/2.2, 14 мм). Обе камеры разработаны совместно с Leica. Кроме того, флагман Xiaomi оснащен массивной 32-мегапиксельной селфи-камерой – тогда как Galaxy Z Flip 7, предположительно, получит лишь 10-мегапиксельную селфи-камеру.

Флагманский чип

Mix Flip 2 использует мощный Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Насчет чипсета Galaxy Z Flip 7 точной информации еще нет, но предполагают, что Samsung может использовать собственный чип Exynos 2500.

Еще важно упомянуть, что Mix Flip 2 получил тепловые модули на материнской плате и нижней половине корпуса. Таким образом, это первый складной телефон, в котором используется система охлаждения с двумя испарительными камерами.

Xiaomi Mix Flip 2 будет доступен в четырех цветах — золотом, зеленом, фиолетовом и белом, и трех конфигурациях памяти – 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ / 1 ТБ.

Ранее Фокус писал, что новый смартфон Xiaomi Mix Flip 2 станет самым мощным в своем классе. Характеристики его тестов появились еще до официальной презентации 26 июня.

Что касается Galaxy Z Flip 7 от Samsung, то он может выйти в следующем месяце. Напомним, этот телефон назывался в списке смартфонов, которые Samsung выпустит в 2025 году. Ранее стало известно, что он может получить более сильную батарею и корпус большего размера, чем был у его предшественника Galaxy Z Flip 6.