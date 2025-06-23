Новая "раскладушка" Samsung удивит своими функциям: что там появится интересного (фото)

Новый смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 пока что окутан множеством секретов. Неизвестная даже точная дата его выпуска – но инсайдеры уже выяснили, что новинка будет работать на чипсете Exynos 2500.

Related video

Это чипсет может обеспечить Galaxy Z Flip 7 настоящий прорыв в области искусственного интеллекта, графики и скорости, пишет androidauthority.com. Exynos 2500 создан на 3-нм техпроцессе GAA и оснащен конфигурацией ЦП 1+(2+5)+2, включающей один Cortex-X5 с тактовой частотой 3,3 ГГц, два Cortex-A725 с тактовой частотой 2,74 ГГц, пять Cortex-A725 с тактовой частотой 2,36 ГГц и два Cortex-A520 с тактовой частотой 1,8 ГГц.

В чипсете используется графический процессор Samsung Xclipse 950, который поддерживает разрешение до 4K и частоту обновления 120 Гц, а также аппаратно-ускоренную трассировку лучей в играх (это позволяет заметно улучшить графику и сделать изображения более реалистичными). Он также поддерживает оперативную память LPDDR5X и хранилище UFS 4.0.

ISP (обработка сигнала изображения) на Exynos 2500 поддерживает датчики камеры до 320 МП и видеозапись до 8K 30 кадров в секунду. Exynos 2500 также поставляется с модемом Exynos 5400, который поддерживает 3GPP Rel. 17, обеспечивая поддержку mmWave 5G и пиковую скорость загрузки до 12,1 Гбит/с. Он также поддерживает спутниковое подключение, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7.

Упоминания заслуживает NPU (Neural Processing Unit – специализированный аппаратный ускоритель, предназначенный для задач ИИ и машинного обучения). В Samsung заявили, что он сможет выполнять до 59 триллионов операций в секунду. Это позволяет Exynos 2500 достичь гораздо лучшей (на 39%) производительности ИИ на устройстве, чем было у его предшественника Exynos 2400.

Galaxy Z Flip 6 будет уступать новой модели (иллюстративное фото) Фото: Future

Exynos 2500 будет использоваться во всех версиях Galaxy Z Flip 7 по всему миру. Правда, пока нет даже точной даты релиза нового телефона – а по слухам, релиз может состояться в июле.

Напомним, телефон Galaxy Z Flip 7 вошел в список смартфонов, которые Samsung выпустит в 2025 году. Ранее стало известно, что он может получить усиленную батарею и корпус большего размера, чем был у его предшественника.

Также Фокус сообщал, что, благодаря чипсету Exynos 2500, новый смартфон Samsung сможет поддерживать спутниковую связь.

При этом есть и негативные слухи насчет телефона Galaxy Z Flip 7. Например, некоторые инсайдеры утверждают, что его чипсет Exynos 2500 сильно проигрывает процессору Snapdragon от американской компании Qualcomm.