Нова "розкладачка" Samsung здивує своїми функціями: що там з'явиться цікавого (фото)

Новий смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 поки що тримає атмосферу таємниці. Невідома навіть точна дата його випуску — але інсайдери вже з'ясували, що новинка працюватиме на чипсеті Exynos 2500.

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Це чіпсет може забезпечити Galaxy Z Flip 7 справжній прорив у сфері штучного інтелекту, графіки та швидкості, пише androidauthority.com. Exynos 2500 створений на 3-нм техпроцесі GAA і оснащений конфігурацією ЦП 1+(2+5)+2, що містить один Cortex-X5 з тактовою частотою 3,3 ГГц, два Cortex-A725 з тактовою частотою 2,74 ГГц, п'ять Cortex-A725 з тактовою частотою 2,36 ГГц і два Cortex-A520 з тактовою частотою 1,8 ГГц.

У чіпсеті використовується графічний процесор Samsung Xclipse 950, який підтримує роздільну здатність до 4K і частоту оновлення 120 Гц, а також апаратно-прискорене трасування променів в іграх (це дає змогу помітно поліпшити графіку і зробити зображення реалістичнішими). Він також підтримує оперативну пам'ять LPDDR5X і сховище UFS 4.0.

ISP (обробка сигналу зображення) на Exynos 2500 підтримує датчики камери до 320 МП і відеозапис до 8K 30 кадрів на секунду. Exynos 2500 також поставляється з модемом Exynos 5400, який підтримує 3GPP Rel. 17, забезпечуючи підтримку mmWave 5G і пікову швидкість завантаження до 12,1 Гбіт/с. Він також підтримує супутникове підключення, Bluetooth 5.4 і Wi-Fi 7.

На згадку заслуговує NPU (Neural Processing Unit — спеціалізований апаратний прискорювач, призначений для завдань ШІ та машинного навчання). У Samsung заявили, що він зможе виконувати до 59 трильйонів операцій на секунду. Це дає змогу Exynos 2500 досягти набагато кращої (на 39%) продуктивності ШІ на пристрої, ніж було у його попередника Exynos 2400.

Galaxy Z Flip 6 поступатиметься новій моделі (ілюстративне фото) Фото: Future

Exynos 2500 буде використовуватися у всіх версіях Galaxy Z Flip 7 по всьому світу. Щоправда, поки що немає навіть точної дати релізу нового телефону — а за чутками, реліз може відбутися в липні.

Нагадаємо, телефон Galaxy Z Flip 7 увійшов до списку смартфонів, які Samsung випустить у 2025 році. Раніше стало відомо, що він може отримати посилену батарею і корпус більшого розміру, ніж був у його попередника.

Також Фокус повідомляв, що, завдяки чіпсету Exynos 2500, новий смартфон Samsung зможе підтримувати супутниковий зв'язок.

При цьому є й негативні чутки щодо телефону Galaxy Z Flip 7. Наприклад, деякі інсайдери стверджують, що його чипсет Exynos 2500 сильно програє процесору Snapdragon від американської компанії Qualcomm.