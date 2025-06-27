Обійде навіть Samsung: новий складаний смартфон мітить у лідери на ринку (фото)

Поки південнокорейська компанія Samsung готується до випуску Galaxy Z Flip 7, китайська Xiaomi представила свій новий телефон-"розкладачку". Заявлено, що у смартфона Mix Flip 2 буде найпотужніша батарея з усіх доступних складних телефонів.

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З урахуванням характеристик, які Xiaomi нарешті розкрила після низки чуток і витоків, конкурувати з Mix Flip 2 дійсно буде складно, пише phonearena.com. Ємність батареї нового складного телефону становить 5165 мАг, і це дійсно найбільший акумулятор серед усіх, представлених у цій категорії. Наприклад, у Samsung Galaxy Z Flip 7 батарея буде всього 4100 мАг, — хоча ці телефони майже однакові за розміром.

До того ж, Samsung неохоче використовує нові кремній-вуглецеві батареї, зазначає видання. Утім, батарея — це не єдина перевага Mix Flip 2.

Дисплей нового смартфона

У нового смартфона Xiaomi 6,86-дюймовий складаний дисплей LTPO AMOLED з роздільною здатністю 1224 x 2912 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 3200 ніт. Для порівняння, Samsung Galaxy Z Flip 7 буде оснащений 6,85-дюймовим складним динамічним LTPO AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1080 x 2640 пікселів і частотою оновлення 120 Гц.

При цьому у Mix Flip 2 від Xiaomi є і другий 4-дюймовий зовнішній AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1392 x 1208 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 1600 ніт.

Телефон Xiaomi Mix Flip 2 Фото: Xiaomi

Ще Xiaomi заявила, що поліпшила свій шарнір Dragon Bone — у нього буде інноваційна конструкція з трьома ланками і чотирма плаваючими пластинами.

Покращена камера Xiaomi

Як відзначають експерти, в сенсі камери Mix Flip 2 теж виграє у Galaxy Z Flip 7. Про телефон Samsung відомо, що він буде оснащений подвійною камерою, яка містить у собі 50-мегапіксельну основну камеру (f/1.8, 23 мм, 1/1.57 дюйма) і 12-мегапіксельний надширококутний датчик (f/2.2, 13 мм, 1/3.2 дюйма).

А смартфон Xiaomi отримав 50-мегапіксельну основну камеру (f/1.7, 23 мм, 1/1.55 дюйма) і 50-мегапіксельний надширококутний датчик (f/2.2, 14 мм). Обидві камери розроблені спільно з Leica. Крім того, флагман Xiaomi оснащений масивною 32-мегапіксельною селфі-камерою — тоді як Galaxy Z Flip 7, імовірно, отримає лише 10-мегапіксельну селфі-камеру.

Флагманський чип

Mix Flip 2 використовує потужний Snapdragon 8 Elite від Qualcomm. Щодо чипсета Galaxy Z Flip 7 точної інформації ще немає, але припускають, що Samsung може використати власний чип Exynos 2500.

Ще важливо згадати, що Mix Flip 2 отримав теплові модулі на материнській платі та нижній половині корпусу. Таким чином, це перший складаний телефон, у якому використовується система охолодження з двома випарними камерами.

Xiaomi Mix Flip 2 буде доступний у чотирьох кольорах — золотому, зеленому, фіолетовому і білому, і трьох конфігураціях пам'яті — 12/256 ГБ, 16/512 ГБ і 16 ГБ / 1 ТБ.

Раніше Фокус писав, що новий смартфон Xiaomi Mix Flip 2 стане найпотужнішим у своєму класі. Характеристики його тестів з'явилися ще до офіційної презентації 26 червня.

Що стосується Galaxy Z Flip 7 від Samsung, то він може вийти наступного місяця. Нагадаємо, цей телефон називався у списку смартфонів, які Samsung випустить у 2025 році. Раніше стало відомо, що він може отримати сильнішу батарею і корпус більшого розміру, ніж був у його попередника Galaxy Z Flip 6.