Смартфони Xiaomi працюватимуть краще за конкурентів, і ваш може бути серед них: що зміниться

Китайська компанія Xiaomi взялася за переробку додатка камери, який вже давно критикували користувачі. Цей додаток був єдиною "слабкою ланкою" в системі, і, схоже, що ситуація нарешті покращується на багатьох пристроях.

Related video

Незважаючи на потужні датчики і якісну обробку зображень, були моменти, які абсолютно не подобалися користувачам, пише gizmochina.com. Наприклад, ті скаржилися на перевантажене компонування, — і оновлення мало враховувати відгуки незадоволених.

Покращений додаток, за словами представників Xiaomi, усуває невідповідності макета і заплутане розміщення функцій. Зокрема, візуально Xiaomi оновила понад 140 іконок і переробила понад 600 елементів призначеного для користувача інтерфейсу, зробивши його більш зрозумілим і легким для сприйняття.

Застосунок містить нову анімацію запуску, оновлені звуки затвора і поліпшену панель налаштувань, а також пропонує 40 нових кольорів теми камери і перероблені параметри водяного знака.

Xiaomi переробила і режим Pro Mode. Тепер він поєднує простоту використання з ручним керуванням. Ключові інструменти, як-от налаштування ISO, витримки та EV, представлені більш інтуїтивно. Оновлення представляє моніторинг у реальному часі та підтримку декількох камер для відеозйомки.

Ще нові функції включають швидке перемикання фокусної відстані між 28 мм і 35 мм під час 1x, покращений контроль EV та уніфіковані індикатори фокусної відстані в усіх режимах. Режим Pro тепер підтримує користувацькі стилі фотографії, а слайдер EV став більш доступним без занурення в налаштування.

Впровадження оновлення розділили на три етапи. Перший із них розпочався 28 травня і запустився на таких пристроях:

Xiaomi: 15 Ultra, 15 Pro, 15, 14 Ultra, 14 Pro, 14 Pro Ti, 14 Pro Ti, 14

Mix Series: Mix Fold 4, Mix Flip

Redmi: K80 Pro (включно з Championship Edition), K80, K70 Pro, K70 Supreme Edition (включно з Championship Edition), K70, K70E

Другий етап почали впроваджувати 20 червня на таких пристроях:

Xiaomi: 13 Ultra, 13 Pro, 13

Mix Series: Mix Fold 3

Civi Series: Civi 4 Pro

Redmi: K60 Supreme Edition, K60 Pro, K60, Turbo 4 Pro, Turbo 4, Turbo 3, Note 14 5G, Note 14 Pro, Note 14 Pro+

На третьому етапі (липень) оновлення мають отримати такі гаджети:

Xiaomi: 12S Ultra, 12S Pro, 12S

Redmi: K60E, Note 13 Pro, Note 13 Pro+, Note 13 5G, Note 13R Pro, Note 13R

Також Фокус писав, що червні цього року вийшов новий складаний телефон Xiaomi Mix Flip 2. Компанія заявила, що у нього найпотужніша батарея серед усіх смартфонів-"розкладачок".

Також стало відомо, що новий смартфон Xiaomi 16 може бути оснащений масивною батареєю на 7000 мАг, і таким чином він може стати першим телефоном з акумулятором такої ємності.