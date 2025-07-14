Xiaomi випустить смартфон, який усіх здивує: у гаджеті буде те, чого ніхто не очікував

Китайська компанія Xiaomi працює над створенням нового смартфона, в якому реанімує одну з найсміливіших своїх ідей. Йдеться про гаджет із двома дисплеями, але це не буде складна модель.

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Другий дисплей, імовірно, буде встановлений на задній панелі і нагадуватиме модель Mi 11 Ultra, повідомляє.gizmochina.com. Як вдалося з'ясувати раніше завдяки витокам, у планах компанії -- горизонтальний додатковий екран поруч з основною камерою. Тепер з'явилися і додаткові подробиці про нову модель Xiaomi Q200.

Код, виявлений в останній версії HyperOS, містить посилання на пристрій із назвою моделі Pandora і кодом моделі Q200. Ба більше, у рядку коду є явна згадка про підтримку відображення під екраном.

Xiaomi не пропонувала смартфонів із двома екранами з часів Mi 11 Ultra, в якому маленький задній дисплей був вбудований у модуль камери. Він давав змогу швидко переглядати сповіщення, робити селфі-кадри і використовувати ще кілька фішок, нагадує видання, — але тоді ця ідея не прижилася, і минуло понад чотири роки, перш ніж Xiaomi вирішила до неї повернутися.

Модель Q200 стане топовою версією лінійки Xiaomi 16 після Xiaomi 16 Ultra. Цей смартфон може зайняти місце Xiaomi 15 Pro, тоді як Xiaomi 16 і Xiaomi 16 Pro будуть компактними моделями.

Щоправда, офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає, подробиці про обладнання теж тримають у секреті. Номер моделі пристрою, 25098PN5AC, теж не дуже0то інформативний. Але при цьому джерела видання стверджують, що Q200 може вийти вже у вересні цього разом зі стандартними Xiaomi 16 і 16 Pro.

Початковий випуск буде обмежений Китаєм — це типовий для Xiaomi хід. Компанія часто спочатку випускає експериментальні моделі на китайський ринок, а потім, ґрунтуючись на відгуках, розглядає можливість виходу на міжнародний рівень. Тож, якщо Q200 все ж таки вийде на світовий ринок, то не раніше початку 2026 року.

Раніше Фокус писав, що новий смартфон Xiaomi 16 може бути оснащений масивною батареєю на 7000 мАг, і таким чином він може стати першим телефоном з акумулятором такої ємності.

Також нагадаємо, що в червні цього року вийшов новий складаний телефон Xiaomi Mix Flip 2. Компанія заявила, що у нього найпотужніша батарея серед усіх смартфонів-"розкладачок".