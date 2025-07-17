Департамент решения проблем: в Минцифры придумали, как правительству работать быстрее

С целью сделать Министерство цифровой трансформации одним из самых эффективных в мире в ведомстве размышляют о внедрении нескольких новых инициатив, которые помогут ускорить процессы и улучшить сервис предоставления услуг.

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В частности, планируется создание Департамента поиска проблем, рассказал первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире YouTube-канале DOU.

По его словам, сейчас Минцифры имеет немало задач, среди которых – внутренняя трансформация, внедрение QR, операционной модели, перестройка HR-процессов внутри министерства и т. д.

Федоров подчеркивает, что правительство создается, чтобы решать проблему, и если оно этого не делает или делает не вовремя, за это платят граждане. Поэтому вопрос ускорения поиска проблем и предоставления их решения – одно из ключевых задач.

"Когда у тебя интегрированы в определенную платформу все административные данные… Мы сейчас с Телекомом сделали IMBP, когда все вышки мобильной связи в Украине интегрированы в эту систему, и мы получаем апдейт каждые несколько часов. И мы видим, где вышки работают, где не работают, где нужно построить вышки, где не нужно, какие лицензионные условия операторов, когда они должны там построить, где происходит строительство. Почему, например, в Черниговской или Житомирской области на определенном участке местная община уже 18 месяцев не дает разрешение на строительство. И это надо хакнуть бюрократично, сменив флоу", – объяснил министр.

Он подчеркнул, что все выше сказанное – про то, как собирать административные данные, о мониторинге социальных сетей, получение данных с контакт-центов и других источников, когда люди пишут или говорят о своих проблемах.

"И потом ты видишь на радарах на дашборде, какие проблемы в каких сферах, за которые ты отвечаешь. А каждое министерство отвечает за определенную политику, определенные темы. И ты видишь в дашборде, какие есть проблемы, которые нужно реагировать", – добавил Федоров.

Ранее министр заявил, что вскоре в "Дії" появится ИИ-ассистент с функцией общения. Пользователям больше не придется искать нужную услугу — достаточно будет кратко описать ситуацию, и система сама подскажет, что делать.

Напомним, Федоров заявил, что скандальный приказ Министерства образования и науки №1112 относительно в частности дистанционного обучения в школах будет отменен.