Департамент вирішення проблем: у Мінцифри придумали, як уряду працювати швидше

З метою зробити Міністерство цифрової трансформації одним із найефективніших у світі у відомстві розмірковують над впровадженням кількох нових ініціатив, що допоможуть прискорити процеси та покращити сервіс надання послуг.

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Зокрема, планується створення Департаменту пошуку проблем, розповів перший віцепрем'єр-міністр України — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі YouTube-каналі DOU.

За його словами, наразі Мінцифри має чимало завдань, серед яких — внутрішня трансформація, впровадження QR, операційної моделі, перебудова HR-процесів усередині міністерства тощо.

Федоров підкреслює, що уряд створюється, щоб вирішувати проблему, і якщо він цього не робить або робить невчасно, за це платять громадяни. Тому питання прискорення пошуку проблем і надання їх вирішення — одне з ключових завдань.

"Коли в тебе інтегровані в певну платформу всі адміністративні дані… Ми зараз із "Телекомом" зробили MVP, коли всі вишки мобільного зв'язку в Україні інтегровані в цю систему, і ми отримуємо апдейт кожні кілька годин. І ми бачимо, де вишки працюють, де не працюють, де потрібно побудувати вишки, де не потрібно, які ліцензійні умови операторів, коли вони мають там побудувати, де відбувається будівництво. Чому, наприклад, у Чернігівській чи Житомирській області на певній ділянці місцева громада вже 18 місяців не дає дозвіл на будівництво. І це треба хакнути бюрократично, змінивши флоу", — пояснив міністр.

Він наголосив, що все вище сказане — про те, як збирати адміністративні дані, про моніторинг соціальних мереж, отримання даних із контакт-центів та інших джерел, коли люди пишуть або говорять про свої проблеми.

"І потім ти бачиш на радарах на дашборді, які проблеми в яких сферах, за які ти відповідаєш. А кожне міністерство відповідає за певну політику, певні теми. І ти бачиш у дашборді, які є проблеми, на які потрібно реагувати", — додав Федоров.

Раніше міністр заявив, що незабаром у "Дії" з'явиться АІ-асистент із функцією спілкування. Користувачам більше не доведеться шукати потрібну послугу — достатньо буде коротко описати ситуацію, і система сама підкаже, що робити.

Нагадаємо, Федоров заявив, що скандальний наказ Міністерства освіти і науки №1112 щодо зокрема дистанційного навчання в школах буде скасовано.