"Дія" вирішить і підкаже: у застосунку з'явиться ШІ-помічник, – Федоров

У державному сервісі "Дія" планується запуск асистента на базі штучного інтелекту, який допомагатиме українцям отримувати держпослуги. "Дія" стане не просто сервісом, а повноцінним цифровим помічником.

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram, що невдовзі в Дії з’явиться ШІ-асистент із функцією спілкування. Користувачам більше не доведеться шукати потрібну послугу – достатньо буде коротко описати ситуацію, і система сама підкаже, що робити.

"Ми перетворюємо "Дію" на повноцінного цифрового агента. Уже зовсім скоро з’явиться ШІ-асистент, який дозволить не тільки отримати послугу, а й дізнатись, як діяти далі", – пояснив міністр.

На думку Федорова, майбутнє цифрової держави полягає у простій моделі: один запит – одне рішення. Штучний інтелект, вбудований у "Дію", знатиме контекст ситуації, зможе ставити уточнювальні запитання та пропонувати відповідні сервіси. Таким чином, замість перегляду меню або розділів, громадяни просто спілкуватимуться з додатком.

За словами Федорова, "Дія" вже має 33 цифрові документи, понад 65 сервісів і більше ніж 150 послуг на порталі. Кількість користувачів перевищує 22 мільйони 700 тисяч.

Нещодавно Фокус писав, як відновити водійське посвідчення, якщо його немає в "Дії".

Фокус також повідомляв про сервіс, який відображатиме масштаби завданих Україні збитків від російської агресії.

Філософ Валерій Пекар вважає, що Вибори через "Дію" неможливі. Це було доведено голосуванням щодо Євробачення.