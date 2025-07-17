"Дія" решит и подскажет: в приложении появится ИИ-помощник, — Федоров

В государственном сервисе "Дія" планируется запуск ассистента на базе искусственного интеллекта, который будет помогать украинцам получать госуслуги. "Дія" станет не просто сервисом, а полноценным цифровым помощником.

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram, что вскоре в "Дії" появится ИИ-ассистент с функцией общения. Пользователям больше не придется искать нужную услугу — достаточно будет кратко описать ситуацию, и система сама подскажет, что делать.

"Мы превращаем "Дію" в полноценного цифрового агента. Уже совсем скоро появится ИИ-ассистент, который позволит не только получить услугу, но и узнать, как действовать дальше", — пояснил министр.

По мнению Федорова, будущее цифрового государства заключается в простой модели: один запрос — одно решение. Искусственный интеллект, встроенный в "Дію", будет знать контекст ситуации, сможет задавать уточняющие вопросы и предлагать соответствующие сервисы. Таким образом, вместо просмотра меню или разделов, граждане просто будут общаться с приложением.

По словам Федорова, "Дія" уже имеет 33 цифровых документа, более 65 сервисов и более 150 услуг на портале. Количество пользователей превышает 22 миллиона 700 тысяч.

Недавно Фокус писал, как восстановить водительское удостоверение, если его нет в "Дії".

Фокус также сообщал о сервисе, который будет отображать масштабы нанесенного Украине ущерба от российской агрессии.

Философ Валерий Пекарь считает, что Выборы через "Дію" невозможны. Это было доказано голосованием по Евровидению.