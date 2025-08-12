"Старлінк" у смартфоні: в Україні тестують технологію, яка забезпечить зв'язок навіть без мережі (відео)

Україна однією з перших у світі протестувала технологію Starlink Direct to Cell. Тепер можна буде залишатися на зв'язку, навіть коли немає мобільного покриття.

Related video

Дороге обладнання купувати не потрібно, пояснив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. SMS-повідомлення будуть доставлятися за допомогою супутникового зв'язку.

Разом із CEO компанії Київстар Олександром Комаровим Михайло Федоров протестував Direct to Cell і показав, як це було.

Під час тестування Федоров і Комаров обмінялися першими текстовими повідомленнями через супутник прямо зі своїх телефонів.

Щоб бути на зв'язку, користувачам достатньо буде 4G-смартфона з SIM- або ESIM-картою. Зв'язок підтримуватиметься у важкодоступних місцях і в екстремальних ситуаціях — наприклад, у горах, під час збою мережі чи знеструмлення. Головна умова — пряма видимість неба, зазначив керівник Мінцифри.

Між іншим, Україна опинилася в одному ряду зі США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією. Усі ці країни теж запускають технологію Direct to Cell.

Поки що технологія перебуває на етапі бета-тестування, але вже скоро обіцяють влаштувати й офіційний запуск. Він запланований на осінь.

Нагадаємо, раніше глава Мінцифри заінтригував українців загадковим анонсом. Зокрема, Михайло Федоров пообіцяв "топ-новину" у сфері мобільного інтернету, причому не тільки для України.

Також стало відомо, що у відомстві Федорова придумали, як уряду працювати швидше. Тоді керівник Міністерства цифрової трансформації говорив про плани зі створення нового Департаменту пошуку проблем.

У липні Михайло Федоров говорив, що в "Дії" з'явиться АІ-асистент із функцією спілкування. Користувачам більше не доведеться шукати потрібну послугу — достатньо буде коротко описати ситуацію, і система сама підкаже, що робити. Таким чином "Дія" має стати не просто сервісом, а повноцінним цифровим помічником.

Зазначимо, що навесні цього року Мінцифри повідомило важливу новину про дозвіл на зброю без візиту до Нацполіції. Ішлося про нові функції застосунку "Дія", які дадуть змогу громадянам показати QR-код, щоб довести право на носіння зброї, і водночас не носити з собою паперові документи.