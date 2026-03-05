Может ли РФ управлять "Шахедами" через мобильные сети: "Флеш" дал ответ (фото)

Советник главы Минобороны Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что РФ не имеет физической возможности управлять "Шахедами" через мобильную связь. Он добавляет, что в ВСУ уже научились активно противодействовать БПЛА.

По словам "Флеша", десятки служб и ведомства изучают сбитые ударные БПЛА, компоненты которых подтверждают невозможность россиянами управлять "Шахедами" через сотовое покрытие. Об этом советник министра обороны написал в своем Telegram.

"В настоящее время у Шахедов нет ФИЗИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ управления через сети мобильной связи. Все, что есть, это трекер, который имеет два модема и управление модемами через одноплатный компьютер Raspberry Pi", — написал чиновник, показав компоненты управления.

Компоненты сбитого российского "Шахеда" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

По словам "Флеша", сейчас органы управления "Шахедом" имеют два модема и внешние антенны для связи. Эта система передает только два параметра — точку пребывания и показатели работы систем двигателя.

Трекер имеет два модема и четыре антенны связи Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Два модема имеют 4 внешние антенны. Трекер имеет функционал передачи местонахождения Шахеда и параметров работы двигателя. Показываю на фото старый трекер, новый трекер и антенны", — указал военный.

Маркировка на деталях сбитого "Шахеда" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

По его словам, в Силах обороны уже воплотили рабочее решение. Сейчас такие трекеры в ударных БПЛА, по его словам, начинают сразу блокировать, как только они пересекают украинские границы.

Ранее "Флеш" сообщал о способности "Шахедов" нести FPV-дроны. Среди возможных вариантов противодействия замыслам россиян может быть продажа карточек по паспорту и выключение мобильного интернета.

Впоследствии стало известно, что США и страны Персидского залива хотят приобрести украинские дроны. СМИ указывают, что украинские дроны-перехватчики уже доказали эффективность против российских аналогов и могут стать более доступной альтернативой дорогим системам Patriot.