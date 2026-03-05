Чи може РФ керувати "Шахедами" через мобільні мережі: "Флеш" дав відповідь (фото)

Радник глави Міноборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що РФ не має фізичної можливості керувати "Шахедами" через мобільний зв'язок. Він додає, що в ЗСУ вже навчилися активно протидіяти БПЛА.

За словами "Флеша", десятки служб і відомства вивчають збиті ударні БПЛА, компоненти яких підтверджують неможливість росіянами керувати "Шахедами" через стільникове покриття. Про це радник міністра оборони написав у своєму Telegram.

"В даний час у Шахедів немає ФІЗИЧНОЇ МОЖЛИВОСТІ управління через мережі мобільного зв'язку. Все, що є, це трекер, який має два модеми і управління модемами через одноплатний комп'ютер Raspberry Pi", — написав посадовець, показавши компоненти керування.

Компоненти збитого російського "Шахеда" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

За словами "Флеша", наразі органи керування "Шахедом" мають два модеми та зовнішні антени для зв'язку. Ця система передає лише два параметри — точку перебування та показники роботи систем двигуна.

Відео дня

Трекер має два модеми та чотири антени зв'язку Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Два модеми мають 4 зовнішні антени. Трекер має функціонал передачі місцезнаходження Шахеда і параметрів роботи двигуна. Показую на фото старий трекер, новий трекер і антени", — вказав військовий.

Маркування на деталях збитого "Шахеда" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

За його словами, в Силах оборони вже втілили робоче рішення. Наразі такі трекери в ударних БПЛА, за його словами, починають відразу блокувати, як тільки вони перетинають українські кордони.

Раніше "Флеш" повідомляв про здатність "Шахедів" нести FPV-дрони. Серед можливих варіантів протидії задумам росіян може бути продаж карток за паспортом та вимикання мобільного інтернету.

Згодом стало відомо, що США та країни Перської затоки хочуть придбати українські дрони. ЗМІ вказують, що українські дронів-перехоплювачі вже довели ефективність проти російських аналогів і можуть стати більш доступною альтернативою дорогим системам Patriot.