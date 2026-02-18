"Шахеди" РФ вперше несли два FPV: "Флеш" анонсував обмеження на інтернет та SIM-карти (фото)

Збройні сили Російської Федерації можуть бити FPV-дронами далеко від фронту, використавши "Шахеди" як платформи для доставки в зону стабільного мобільного покриття, пояснив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. Останній отримані відео показали, що один дрон-камікадзе ніс відразу два FPV з вибухівкою. Чому доведеться обмежувати SIM-картки та інтернет, щоб противник не міг використати мобільні технології для ударів по українському тилу?

На російські FPV-дрони встановлюють українські SIM-карти і після цього "Шахед" несе їх у зону мобільного LTE-зв'язку, написав "Флеш" у Telegram. Коли з'являється гарний зв'язок, оператор ЗС РФ отримує можливість керувати безпілотником, який стартує з несучої платформи й прямує до цілі далеко від фронту. Це означає, що у небезпеці громадяни у будь-якій точці України, до якої долетіли "Шахеди" і де є зона покриття. Щоб обрізати такі можливості для ворога, ймовірно, в Україні почнуть продавати SIM-картки за іншою процедурою та вимикатимуть мобільний інтернет під час повітряних тривог, ідеться у дописі експерта.

"Флеш" уточнив, що росіяни запозичили в українців ідею використання LTE-зв'язку для керування дронами. Прикметно те, що для наведення безпілотника на ціль достатньо кількох хвилин, і для цього використовують українські SIM-карти. Представники командування працюють над розв'язанням цієї проблеми і "заходи протидії можуть торкнутися всіх". Серед можливих варіантів — продаж карток за паспортом та вимикання мобільного інтернету. Радник глави Міноборони пояснив, що шукають кращі рішення, але поки ідеться про озвучені заходи. Також уточнюється, що для рішення по SIM-картках доведеться вносити зміни у закони України.

Немає гарантії, що ці заходи на 100% допоможуть, зауважив Бескрестнов. До всього, ідеться, ймовірно, про обмеження на нові картки, оскільки навряд чи росіяни "бігатимуть по пенсіонерах", щоб обійти заборону.

"Продаж за паспортами хоч якось обмежить гігантські масштаби цього безконтрольного процесу", — написав "Флеш".

Експерт також опублікував фото уламків "Шахеда", який був носієм FPV-дрона. На одному фото — фрагмент крила з залишками мінібезпілотника. На іншому — шматок корпусу з кріпленням, з якого стартував російський БпЛА.

Шахеди та FPV — корпус дрона-камікадзе з уламком іншого БпЛА Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Шахеди та FPV — корпус дрона-камікадзе з кріплення для іншого БпЛА Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Шахеди та FPV — деталі

Зазначимо, перші повідомлення про перенесення FPV на корпусах інших дронів з'явились восени 2025 року та взимку 2026, ідеться у серії дописів "Флеша". Зокрема, спершу їх бачили на дронах "Молния" та "Гербера". При цьому у мережі опублікували перехоплені кадри, коли камера одного дрона показала другий, який ще не встиг злетіти. У певний момент з'ясувалось, що ідеться вже не про саморобки, а про заводське серійне виробництво. Врешті в лютому експерт написав, що носієм FPV стали "Шахеди": дрон-платформа з двома FPV атакував передмістя Сум.

У травні 2025 року медіа The Economist розповіло про таємничу записку всередині "Шахеда", у якій було попередження про можливість використання українських SIM-карток для керування російськими дронами. Коментуючи ситуацію, представник компанії мобільного зв'язку визнав, що таке теоретично можливо, але також є алгоритми відстеження нетипової поведінки "мобільного пристрою". При цьому про таку загрозу від дронів ЗС РФ експерт телекомунікаційного ринку Роман Химич писав ще у 2023 році.

