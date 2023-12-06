"Цінність близка до нуля": експерт розповів, як 4G-зв'язок допоможе РФ запускати "Шахеди"

Вмонтовані в безпілотні літальні апарати сім-карти українських мобільних операторів роблять дрони ефективним розвідувальним засобом у глибокому тилу.

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Російські військові можуть оснащувати безпілотні літальні апарати Shahed-136 4G-модемами не тільки для того, щоб використовувати їх для навігації дронів. Про це експерт телекомунікаційного ринку Роман Химич написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, версія про використання SIM-карт українських мобільних операторів для навігації дронів-камікадзе типу Shahed виглядає неспроможною через кілька факторів. По-перше, потужність передавачів дронів не є константою і весь час змінюється залежно від низки факторів. Отже, самостійно розраховувати положення в просторі, покладаючись на єдиний доступний терміналу на борту БПЛА показник — потужність сигналу — не вийде.

Росіяни також не зможуть використовувати операторські сервіси позиціонування, оскільки в Україні зараз жодна мережа не підтримує повноцінну тріангуляцію. Точність позиціонування наявних сервісів варіюється від сотень метрів до кілометрів за межами міст. Причому геолокація передається тільки за запитом і з істотною затримкою.

"Цінність для БПЛА близька до нуля", — вважає Роман Химич.

З іншого боку, як зазначив експерт, ніщо не заважає керувати польотом умовного "Шахеда", змінюючи набір контрольних точок, які визначають його маршрут, адже для цього підходить мережа з будь-якою затримкою. У такому разі навіть протокол EDGE мобільної мережі підходить на 100%. У такому випадку окупанти зможуть реалізовувати складні атаки, коли дрони з камерами на борту проводять розвідку маршрутів, а ударні БПЛА змінюють напрямок за ситуацією. Однак Роман Химич схиляється до версії, що росіяни почали оснащувати свої БПЛА українськими SIM-картами для дещо інших цілей.

"Цікавішою виглядає інша версія — відео- та фотозйомка навколишнього простору. Тобто GPS має працювати, даючи змогу постійно мати актуальні дані про положення в просторі. Маючи дані про положення в просторі та кути (ракурси) бортових камер, можна з непоганою точністю визначати розташування вогневих позицій ППО", — написав експерт. Він зазначив, що в такому разі БПЛА перетворюється на ефективний розвідувальний засіб, здатний діяти в глибокому тилу.

Нагадаємо, 29 листопада ми писали про те, що росіяни застосували в Україні новий тип "Шахедів". За допомогою вмонтованих всередину БПЛА сім-карт українських операторів, російські військові отримали можливість за кілька секунд і в режимі онлайн змінювати маршрути іранських дронів.

Також ми писали про те, чому українцям не потрібно панікувати через "нові" дрони. Пофарбовані в чорний колір безпілотники Shahed вже з'являлися в Ірані та Саудівській Аравії, тому дивно, що росіяни дійшли до цієї ідеї тільки зараз.