"Ценность близка к нулю": эксперт рассказал, как 4G-связь поможет РФ запускать "Шахеды"

Вмонтированные в беспилотные летательные аппараты сим-карты украинских мобильных операторов делают дроны эффективным разведывательным средством в глубоком тылу.

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Российские военные могут оснащать беспилотные летательные аппараты Shahed-136 4G-модеми не только для того, чтобы использовать их для навигации дронов. Об этом эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич написал в своем Telegram-канале.

По его словам, версия об использовании SIM-карт украинских мобильных операторов для навигации беспилотников-камикадзе типа Shahed выглядит несостоятельной из-за нескольких факторов. Во-первых, мощность передатчиков дронов не является константой и все время меняется в зависимости от ряда факторов. Следовательно, самостоятельно рассчитывать положение в пространстве, полагаясь на единственный доступный терминалу на борту БПЛА показатель — мощность сигнала — не получится.

Россияне также не смогут использовать операторские сервисы позиционирования, поскольку в Украине сейчас ни одна сеть не поддерживает полноценную триангуляцию. Точность позиционирования имеющихся сервисов варьируется от сотен метров до километров за пределами городов. Причем геолокация передается только по запросу и с существенной задержкой.

"Ценность для БПЛА близка к нулю", — считает Роман Химич.

С другой стороны, как отметил эксперт, ничто не мешает управлять полетом условного "Шахеда", изменяя набор контрольных точек, которые определяют его маршрут, ведь для этого подходит сеть с любой задержкой. В таком случае даже протокол EDGE мобильной сети подходит на 100%. В таком случе оккупанты смогут реализовывать сложные атаки, когда дроны с камерами на борту проводят разведку маршрутов, а ударные БПЛА меняют направление по ситуации. Однако Роман Химич склоняется к версии, что россияне начали оснащать свои БПЛА украинскими SIM-картами для несколько других целей.

"Более интересной выглядит другая версия — видео- и фотосъемка окружающего пространства. То есть GPS должен работать, позволяя постоянно иметь актуальные данные о положении в пространстве. Имея данные о положении в пространстве и углы (ракурсы) бортовых камер, можно с неплохой точностью определять расположение огневых позиций ПВО", — написал эксперт. Он отметил, что в таком случае БПЛА превращается в эффективное разведывательное средство, способное действовать в глубоком тылу.

Напомним, 29 ноября мы писали о том, что россияне применили в Украине новый тип "Шахедов". С помощью вмонтированных внутрь БПЛА сим-карт украинских операторов, российские военные получили возможность за несколько секунд и в режиме онлайн менять маршруты иранских дронов.

Также мы писали о том, почему украинцам не нужно паниковать из-за "новых" дронов. Выкрашенные в черный цвет беспилотники Shahed уже появлялись в Иране и Саудовской Аравии, поэтому удивительно, что россияне дошли до этой идеи только сейчас.