"Гербера" РФ скинула FPV-дрон на Суми: чому БпЛА-"матки" небезпечні для прикордонних міст (відео)

У мережі з’явилися кадри, на яких російський безпілотник "Гербера" скинув FPV-дрон для ураження цілей в Сумах та, ймовірно, Сумській області. При цьому оператор Збройних сил Російської Федерації мав можливість дистанційного керування. Які нові небезпеки з'явились для прикордонних та прифронтових територій України?

БпЛА "Гербера" ЗС РФ отримали можливість робити скиди FPV-дронів, свідчать кадри соцмереж. З крила російського ударного безпілотника, який пролітав над Сумами та прямував на невстановлену ціль, злетів апарат з дистанційним керуванням. Завдяки дистанційному керуванню оператор ЗС РФ може побачити важливі об'єкти та вдарити БпЛА з вибухівкою, пояснив волонтер та радник міністра оборони Сергій Стерненко.

Відео з "Герберою" з'явилось у сумському пабліку у мережі зранку 9 лютого. На записі зафіксували, як над двома спостерігачами пролетів російський БпЛА, з якого у певну мить злетів FPV. Вказано, що подія сталась у Сумах: не має інформації про дату, коли зроблено запис.

БпЛА Гербера РФ — деталі

Після появи допису з "Герберою" на інцидент відгукнулись два радники міністра оборони — волонтер Сергій Стерненко та фахівець з радіотехніки Сергій "Флеш" Бескрестнов. Перший з них розповів, що операторам ЗС РФ відносно складно дистанційно керувати FPV, але вони справді мають таку можливість завдяки технології LTE (інтернет-зв'язок 4G) або mesh-зв'язку (системи роутерів, які автоматично перемикаються).

"Ворог може завдавати точкових ударів", — ідеться у дописі Стерненка.

Тим часом "Флеш" нагадав, що тиждень тому попереджав про нову можливість "Гербер" і що випадків стає все більше.

"Фіксуємо такі випадки використання щодня", — написав експерт з радіотехніки.

Зранку 9 лютого Сумська обласна військова адміністрація повідомила про те, що протягом минулої доби регіон справді атакували як FPV-дрони, так і ударні БпЛА та інші засоби ураження РФ. Під ударом ворога опинились громади Шостки, Сум, Комишан: нарахували сумарно 90 ударів по 15 населених пунктах.

Зазначимо, Фокус розповідав про БпЛА "Гербера" РФ, який став носієм FPV. 3 лютого Бескрестнов показав фото уламків російського апарата, який перед цим встиг випустити дрон на дистанційному управлінні. Українські бійці встигли знешкодити ударно-розвідувальний БпЛА росіян, але FPV встиг злетіти і його не змогли збити. У коментарях під дописом на Facebook експерт пояснив, яка користь ЗС РФ з такої технології. З його слів, противник зможе отримувати інформацію про дислокацію засобів ППО чи підстанцій, щоб завдавати більш прицільних ударів.

Тим часом раніше збройні експерти інформували про технічні характеристики БпЛА "Гербера" РФ. Російський безпілотник здатний здолати відстань до 600-700 км і нести вагу до 18 кг: засоби відеоспостереження чи вибухівку, швидкість — близько 160 км/год.

Нагадуємо, у листопаді 2025 року "Флеш" повідомив про те, як ЗС РФ використовують mesh-технологію на дронах для ударів по Україні.