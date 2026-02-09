"Гербера" РФ сбросила FPV-дрон на Сумы: почему БпЛА-"матки" опасны для приграничных городов (видео)

В сети появились кадры, на которых российский беспилотник "Гербера" сбросил FPV-дрон для поражения целей в Сумах и, вероятно, Сумской области. При этом оператор Вооруженных сил Российской Федерации имел возможность дистанционного управления. Какие новые опасности появились для приграничных и прифронтовых территорий Украины?

БпЛА "Гербера" ВС РФ получили возможность делать сбросы FPV-дронов, свидетельствуют кадры соцсетей. С крыла российского ударного беспилотника, который пролетал над Сумами и направлялся на неустановленную цель, взлетел аппарат с дистанционным управлением. Благодаря дистанционному управлению оператор ВС РФ может увидеть важные объекты и ударить БпЛА со взрывчаткой, пояснил волонтер и советник министра обороны Сергей Стерненко.

Видео с "Герберой" появилось в сумском паблике в сети утром 9 февраля. На записи зафиксировали, как над двумя наблюдателями пролетел российский БПЛА, с которого в определенный момент взлетел FPV. Указано, что событие произошло в Сумах: нет информации о дате, когда сделана запись.

БпЛА Гербера РФ — детали

После появления сообщения с "Герберой" на инцидент откликнулись два советника министра обороны — волонтер Сергей Стерненко и специалист по радиотехнике Сергей "Флеш" Бескрестнов. Первый из них рассказал, что операторам ВС РФ относительно сложно дистанционно управлять FPV, но они действительно имеют такую возможность благодаря технологии LTE (интернет-связь 4G) или mesh-связи (системы роутеров, которые автоматически переключаются).

"Враг может наносить точечные удары", — говорится в заметке Стерненко.

Тем временем "Флеш" напомнил, что неделю назад предупреждал о новой возможности "Гербер" и что случаев становится все больше.

"Фиксируем такие случаи использования ежедневно", — написал эксперт по радиотехнике.

Утром 9 февраля Сумская областная военная администрация сообщила о том, что за прошедшие сутки регион действительно атаковали как FPV-дроны, так и ударные БПЛА и другие средства поражения РФ. Под ударом врага оказались громады Шостки, Сум, Камышан: насчитали суммарно 90 атак по 15 населенным пунктам.

Отметим, Фокус рассказывал о БпЛА "Гербера" РФ, который стал носителем FPV. 3 февраля Бескрестнов показал фото обломков российского аппарата, который перед этим успел выпустить дрон на дистанционном управлении. Украинские бойцы успели обезвредить ударно-разведывательный БпЛА россиян, но FPV успел взлететь и его не смогли сбить. В комментариях под постом на Facebook эксперт объяснил, какая польза ВС РФ с такой технологии. По его словам, противник сможет получать информацию о дислокации средств ПВО или подстанциях, чтобы наносить более прицельные удары.

Между тем ранее вооруженные эксперты информировали о технических характеристиках БпЛА "Гербера" РФ. Российский беспилотник способен преодолеть расстояние до 600-700 км и нести вес до 18 кг: средства видеонаблюдения или взрывчатку, скорость — около 160 км/ч.

Напоминаем, в ноябре 2025 года "Флеш" сообщил о том, как ВС РФ используют mesh-технологию на дронах для ударов по Украине.