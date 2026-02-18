"Шахеды" РФ впервые несли два FPV: "Флеш" анонсировал ограничения на интернет и SIM-карты (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации могут бить FPV-дронами далеко от фронта, использовав "Шахеды" как платформы для доставки в зону стабильного мобильного покрытия, пояснил советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. Последний полученные видео показали, что один дрон-камикадзе нес сразу два FPV со взрывчаткой. Почему придется ограничивать SIM-карты и интернет, чтобы противник не мог использовать мобильные технологии для ударов по украинскому тылу?

На российские FPV-дроны устанавливают украинские SIM-карты и после этого "Шахед" несет их в зону мобильной LTE-связи, написал "Флеш" в Telegram. Когда появляется хорошая связь, оператор ВС РФ получает возможность управлять беспилотником, который стартует с несущей платформы и направляется к цели далеко от фронта. Это означает, что в опасности граждане в любой точке Украины, до которой долетели "Шахеды" и где есть зона покрытия. Чтобы обрезать такие возможности для врага, вероятно, в Украине начнут продавать SIM-карты по другой процедуре и будут выключать мобильный интернет во время воздушных тревог, говорится в заметке эксперта.

Відео дня

"Флеш" уточнил, что россияне позаимствовали у украинцев идею использования LTE-связи для управления дронами. Примечательно то, что для наведения беспилотника на цель достаточно нескольких минут, и для этого используют украинские SIM-карты. Представители командования работают над решением этой проблемы и "меры противодействия могут коснуться всех". Среди возможных вариантов — продажа карточек по паспорту и отключение мобильного интернета. Советник главы Минобороны пояснил, что ищут лучшие решения, но пока речь идет об озвученных мерах. Также уточняется, что для решения по SIM-картам придется вносить изменения в законы Украины.

Нет гарантии, что эти меры на 100% помогут, заметил Бескрестнов. Ко всему, речь идет, вероятно, об ограничении на новые карты, поскольку вряд ли россияне будут "бегать по пенсионерам", чтобы обойти запрет.

"Продажа по паспортам хоть как-то ограничит гигантские масштабы этого бесконтрольного процесса", — написал "Флеш".

Эксперт также опубликовал фото обломков "Шахеда", который был носителем FPV-дрона. На одном фото — фрагмент крыла с остатками мини-беспилотника. На другом — кусок корпуса с креплением, с которого стартовал российский БпЛА.

Шахеды и FPV — корпус дрона-камикадзе с обломком другого БпЛА Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Шахеды и FPV — корпус дрона-камикадзе с креплением для другого БпЛА Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Шахеды и FPV — детали

Отметим, первые сообщения о переносе FPV на корпусах других дронов появились осенью 2025 года и зимой 2026, говорится в серии сообщений "Флеша". В частности, сначала их видели на дронах "Молния" и "Гербера". При этом в сети опубликовали перехваченные кадры, когда камера одного дрона показала второй, который еще не успел взлететь. В определенный момент выяснилось, что речь идет уже не о самоделках, а о заводском серийном производстве. Наконец в феврале эксперт написал, что носителем FPV стали "Шахеды": дрон-платформа с двумя FPV атаковал пригород Сум.

В мае 2025 года медиа The Economist рассказало о таинственной записке внутри "Шахеда", в которой было предупреждение о возможности использования украинских SIM-карт для управления российскими дронами. Комментируя ситуацию, представитель компании мобильной связи признал, что такое теоретически возможно, но также есть алгоритмы отслеживания нетипичного поведения "мобильного устройства". При этом о такой угрозе от дронов ВС РФ эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич писал еще в 2023 году.

Напоминаем, в феврале 2026 года Украина заблокировала доступ РФ к терминалам спутниковой связи Starlink: что изменилось на линии фронта из-за таких мер.