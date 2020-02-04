Коронавирус: в Китае умерли уже 426 человек, выздоровели – 632
2020-02-04 07:57:02
Вирус подтвержден в 24 странах
По состоянию на утро 4 февраля в Китае от вызванной новым коронавирусом пневмонии умерли 426 человек. За сутки число жертв выросло на 65. Об этом сообщил государственный телеканал КНР CGTN.
Первая смерть от коронавируса была зарегистрирована в Гонконге. Это – второй смертельный случай за пределами материкового Китая.
Число заболевших в КНР увеличилось за сутки на 3233 человека и достигло 20 471, за рубежом – 159 (13 новых). Выздоровели уже 632 жителя Китая (152 новых).
3 февраля правительство Китая обвинило США в нагнетании паники, после того как там объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса 2019-nCov. США "не оказали никакой значимой помощи", но нагнетают панику, заявила на брифинге представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщила ВВС.
Китай получил помощь для борьбы с коронавирусом из 11 стран - Кореи, Японии, Британии, Франции, Турции, Пакистана, Казахстана, Венгрии, Ирана, Беларуси и Индонезии, а также от ЮНИСЕФ.
Как ранее сообщал Фокус:
- У госпитализированных в Киеве не нашли китайский коронавирус
- В США не будут пускать иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Китай.
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- 31 января случаи заболевания вирусом впервые были подтверждены в Италии, Британии и России.