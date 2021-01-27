Модний будинок Chanel представив кутюрну колекцію весна-літо 2021 (фото, відео)

До колекції увійшли 32 образи, і вона помітно відрізняється від тих, які створював Карл Лагерфельд.

Показ кутюрної колекції сезону весна-літо 2021 від французького модного будинку Chanel відбувся в Парижі в палаці Гран-Пале.

Подіум був оформлений у стилі літнього весілля: моделі виходили з намету і дефілювали через квіткові арки. Потім вони сідали на глядацькі стільці, щоб помилуватися нареченою, яка виїхала на подіум на білому коні. Такі декорації — заслуга креативного директора будинку Вірджинії Віар, яка блискуче реалізувала задум.

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Колекція Chanel Spring-Summer +2021 Haute Couture включає в себе 32 образи. На моделях були як традиційні для цього бренду твідові костюми і сукні, так і широкі штани з низькою посадкою, міні-сукні, що відкривають довгі ноги моделей, з довгими пишними накладними спідницями, укорочені жакети.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

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Кольорова гама колекції була стримана, але в ній представлені як ніжні відтінки, так і монохром. Кожен образ доповнювали двоколірні туфлі від Мері Джейн.

У створенні образів Chanel допомагали партнери — ательє Montex, що виготовило вишитий макраме довгої сукні з перлинно-сірого тюлю, і House of Lemarié, які прикрасили міні-сукні з органзи і чорного твіду.

На особливу увагу заслуговує образ нареченої. Вона немов зійшла з фотографій 20-х років минулого століття. На ній була сукня з атласного крепу кольору екрю зі шлейфом, розшитим стразами і перловими метеликами.

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Фото: Скриншот

Критики вже зазначали, що ця колекція вийшла дуже свіжою і навіть повітряною. Вона помітно відрізняється від великовагових пропорцій, які так любив Кард Лагерфельд.

Через пандемії коронавірусу показ пройшов в онлайн-форматі. На ньому було присутнє тільки дуже вузьке коло амбасадорів Chanel: Ваннеса Параді з дочкою Лілі-Роуз Депп, Пенелопа Крус, Маріон Котіяр, Шарлотта Казірагі, Альма Ходоровскі. Знаменитості опублікували в соцмережах чорно-білі фото, зроблені фотографом Антоном Корбейном напередодні шоу в новому салоні бренду на вулиці Камбон, 31 у Парижі. Він був відкритий у січні 2021 року після того, як дизайнер інтер'єрів Жак Гранж відремонтував його в стилі Габріель Шанель.

[ + – ] Ваннеса Параді на показі Chanel Фото: Скриншот

[ + – ] Лілі-Роуз Депп Фото: Instagram/lilyrose_depp

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Нагадаємо: у минулому році будинок моди Chanel скасував свій травневий показ у Китаї через спалах коронавірусу. Таке рішення було ухвалено заради захисту команди модного дому та його клієнтів.