Дочка Сінді Кроуфорд знялася для Celine на вулицях Монако (фото)

Кайя Гербер приміряла не тільки повсякденні образи, а й елегантний штанний костюм.

19-річна дочка супермоделі 90-х Сінді Кроуфорд Кайя Гербер знялася в рекламній кампанії колекції весна-літо 2021 від французького модного дому Celine.

Зйомки проходили в Монако, де фотограф Еді Сліман зобразив дівчину в casual-образах. Кайя позувала в джинсах, куртці оверсайз з деніму, жакеті із золотими гудзиками, бейсболці і бомбері з фірмовим принтом Celine, а на одній із фотографій вона постала в елегантному штанному костюмі з краваткою-метеликом біля столу посеред розкішного залу.

Повсякденні образи доповнені сонцезахисними окулярами і сумочками з нової колекції бренду.

Раніше Celine представив чоловічу колекцію одягу, продемонструвавши показ у вигляді міні-фільму Teen Knight Poem, знятого в замку Шамбор. Це обумовлено тим, що в колекції чимало деталей, які відсилають до середньовічних часів: поряд з твідовими жакетами класичного крою з боків хлопці-моделі представили жилетки з металевими заклепками. Високі коміри з оборками поєднуються із залізними чокерами і ланцюгами, а шкіряні вставки — з об'ємним денімом з обробкою з овчини.

Нагадаємо: Кайя Гербер стала однією з головних героїнь нового випуску журналу iD і зізналася в інтерв'ю, що ніколи не хотіла бути моделлю. А коли вона була маленькою, то ніколи не замислювалася, що схожа на свою знамениту мати, супермодель Сінді Кроуфорд і може займатися тим же, чим і вона.