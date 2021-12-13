Донька Сінді Кроуфорд повторила легендарний образ матері (фото)

Кайя з'явилася на фото в такому ж образі, як і Сінді. Різниця між знімками – 27 років.

20-річна дочка супермоделі Сінді Кроуфорд і одна з найуспішніших молодих моделей Кайя Гербер напрочуд схожа на свою знамениту матір, що вкотре підтвердила, сфотографувавшись у тому ж образі, у якому Сінді позувала ще в 1994-му. Знімком дочки поділилася Сінді, підписавши кадр "Дитина вкрала мій погляд!" Поруч – фото самої Кроуфорд 27-річної давності.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Оригінальна фотографія була зроблена, коли Сінді була на вершині своєї модельної кар'єри, у 1994 році, і стала обкладинкою журналу Elle Magazine. Через кілька років вона вийде заміж за Ренді Гербера і народить двох дітей, Кайю та Преслі. На ній – укорочений светр із американським прапором та джинси.

[ + – ] Кая Гербер і Сінді Кроуфорд з різницею у 27 років

Кайя впевнено йде стопами своєї матері, але при цьому прокладає свій власний шлях. Вона з'явилася на обкладинці нового номера Elle, де позувала у двох абсолютно різних, але гарних вбраннях. Хоча дівчина, перш за все модель, також зацікавлена ​​в інших творчих аспектах своєї кар'єри. Нещодавно вона знялася в серіалах "Американська історія жахів" та спін-офі "Американські історії жахів".

За словами Сінді, Кайя давно цікавилася акторською майстерністю. Вона з'являлася у шкільних спектаклях у дитинстві та підлітковому віці. Під час пандемії, коли кількість показів та зйомок стрімко поменшала, Кайя вирішила більше часу присвятити кінематографу.

"Вона не подорожувала і не працювала моделлю, тому що ніде не було зйомок. Вона почала проходити прослуховування та відвідувати онлайн-уроки акторської майстерності", — розповіла Сінді.

Нагадаємо, нещодавно Кайя Гербер розлучилася зі своїм бойфрендом, а також змінила образ.