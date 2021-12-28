Кайя Гербер продемонструвала струнку фігуру в купальнику (фото)

Різдвяні канікули модель проводить на сонячному пляжі.

20-річна американську модель та акторку Кайю Гербер напередодні помітили папараці на території особняка її батьків у мексиканському курортному містечку Кабо-Сан-Лукасі. Про це повідомляє Daily Mail.

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Дівчина продемонструвала розкішну та підтягнуту фігуру, прогулюючись територією резиденції та купаючись у сонячному проміні в комбінованому купальнику. На очах моделі були чорні сонцезахисні окуляри, на голові красувався крислатий капелюх.

[ + – ] Кайя Гербер із сім'єю на відпочинку під час різдвяних вихідних.

Під час різдвяних вихідних родина Кайї в сонячному містечку засмагає та насолоджується відпочинком. Мама дівчини, відома модель 90-х, 55-річна Сінді Кроуфорд, також продемонструвала вдалий пляжний образ. На ній була пляжна сукня-туніка, сонцезахисні окуляри та капелюх із широкими крисами.

[ + – ] Кайя Гербер пішла стопами своєї зіркової мами, відомої моделі 90-х, Сінді Кроуфорд

Раніше Фокус повідомляв, що Кайя Гербер розпочала новий роман з 30-річним актором Остіном Батлером після розриву з Джейкобом Елорді у листопаді 2021 року. Пара була разом із осені 2020 року. Через місяць після розлучення обоє підтвердили нові романтичні стосунки, а 20-річна модель знялася у відвертій фотосесії для Elle.

Нагадаємо, Кайя Гербер повторила відому обкладинку глянцю своєї зіркової матері Сінді Кроуфорд.