Кайя Гербер прогулялась со своим новым бойфрендом по Лос-Анджелесу (фото)

Влюбленные не скрывали чувств на публике.

20-летняя фотомодель и дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер накануне прогулялась со своим новым возлюбленным, 30-летним американским актером Остином Батлером по Лос-Анджелесу, выгуливая свою собаку. Пара не скрывала романтических чувств на публике — они мило обнимались. Об этом сообщает Yahoo.

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На модели было серое худи "Gerber University" и спортивные мини-шорты Nike. Остин, который ранее встречался с дочерью Джонни Деппа — Лили Роуз-Депп, выбрал для прогулки белую футболку и синие джоггеры. На ногах влюбленных были черные кроссовки. Кайя дополнила свой образ солнцезащитными очками и темно-зеленой сумочкой-багетом.

[ + – ] Кайя Гербер и Остин Батлер

Напомним, что осенью 2021-го 20-летняя Кайя Гербер после года отношений разошлась на мирной ноте с 24-летним австралийским актером Джейкобом Элорди, у которого тоже уже начались новые романтические отношения с блогершей Оливией Джейд.

Ранее Фокус писал о стильном образе от Celine для культурных мероприятий, который продемонстрировала Кайя Гербер. Дочь Синди Кроуфорд вышла в свет в черном платье французского модного дома с пайетками, белым воротником и манжетами.