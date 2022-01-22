Кайя Гербер прогулялася зі своїм новим бойфрендом по Лос-Анджелесу (фото)

Закохані не приховували почуттів на публіці.

20-річна фотомодель та донька Сінді Кроуфорд Кайя Гербер напередодні прогулялася зі своїм новим коханим, 30-річним американським актором Остіном Батлером у Лос-Анджелесі, вигулюючи свого собаку. Пара не приховувала своїх почуттів, вони мило обіймалися. Про це повідомляє Yahoo.

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На моделі було сіре худі "Gerber University" та спортивні мінішорти Nike. Остін же, колишній хлопець доньки Джонні Деппа Лілі Роуз-Депп, обрав для прогулянки білу футболку та сині джоггери. На ногах обох закоханих були чорні кросівки. А з аксесуарів незмінні захисні маски. Кайя доповнила свій образ сонцезахисними окулярами та темно-зеленою сумочкою-багетом.

[ + – ] Кайя Гербер та Остін Батлер

Нагадаємо, що восени 2021-го 20-річна Кайя Гербер після року стосунків розійшлася на мирній ноті з 24-річним австралійським актором Джейкобом Елорді, у якого теж уже почалися нові романтичні стосунки з блогеркою Олівією Джейд.

Раніше Фокус писав про стильний образ від Celine для культурних заходів, який продемонструвала Кайя Гербер. Донька Сінді Кроуфорд вийшла у світ у чорній сукні французького модного дому з паєтками, білим коміром та манжетами.