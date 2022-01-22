Кайя Гербер прогулялася зі своїм новим бойфрендом по Лос-Анджелесу (фото)
Закохані не приховували почуттів на публіці.
20-річна фотомодель та донька Сінді Кроуфорд Кайя Гербер напередодні прогулялася зі своїм новим коханим, 30-річним американським актором Остіном Батлером у Лос-Анджелесі, вигулюючи свого собаку. Пара не приховувала своїх почуттів, вони мило обіймалися. Про це повідомляє Yahoo.
На моделі було сіре худі "Gerber University" та спортивні мінішорти Nike. Остін же, колишній хлопець доньки Джонні Деппа Лілі Роуз-Депп, обрав для прогулянки білу футболку та сині джоггери. На ногах обох закоханих були чорні кросівки. А з аксесуарів незмінні захисні маски. Кайя доповнила свій образ сонцезахисними окулярами та темно-зеленою сумочкою-багетом.
Нагадаємо, що восени 2021-го 20-річна Кайя Гербер після року стосунків розійшлася на мирній ноті з 24-річним австралійським актором Джейкобом Елорді, у якого теж уже почалися нові романтичні стосунки з блогеркою Олівією Джейд.
Раніше Фокус писав про стильний образ від Celine для культурних заходів, який продемонструвала Кайя Гербер. Донька Сінді Кроуфорд вийшла у світ у чорній сукні французького модного дому з паєтками, білим коміром та манжетами.