Кайя Гербер відправилась на романтичні канікули зі своїм коханим

Закохані обрали для відпочинку столицю Великобританії.

Молода американська модель Кайя Гербер та її бойфренд, 30-річний актор Остін Батлер відпочивають разом у Лондоні. Про це пише Daily Mail.

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Папараці зловили пару під час прогулянки. На 20-річній доньці Сінді Кроуфорд було шерстяне пальто з принтом гусяча лапка. Доповненням аутфіту для романтичної прогулянки став світло-синій капелюх. Супутник Кайї, колишній бойфренд Лілі-Роуз Депп, обрав для виходу класичне пальто, сірий лонгслів та чорні штани.

[ + – ] Кайя Гербер та Остін Батлер у Лондоні

Зазначимо, що новорічні канікули закохані провели разом з батьками Кайї в Мексиці. Тоді модель демонструвала розкішну фігуру в купальнику.

Раніше Фокус писав про прогулянку Кайї Гербер та Остіна Батлера у Лос-Анджелесі. Пара вигулювала собаку актора.

Нагадаємо, у листопаді 2021 стало відомо про розрив однієї з найгармонійніших пар Голлівуду. Кайя Гербер та її коханий, 24-річний австралійський актор Джейкоб Елорді, зірка серіалу "Ейфорія", розійшлися після року стосунків.

Незадовго після того Кайю почали помічати в компанії актора Остіна Батлера, а Джейкоб розпочав романтичні стосунки з блогеркою Олівією Джейд.