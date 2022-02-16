Кайя Гербер відправилась на романтичні канікули зі своїм коханим
Закохані обрали для відпочинку столицю Великобританії.
Молода американська модель Кайя Гербер та її бойфренд, 30-річний актор Остін Батлер відпочивають разом у Лондоні. Про це пише Daily Mail.
Папараці зловили пару під час прогулянки. На 20-річній доньці Сінді Кроуфорд було шерстяне пальто з принтом гусяча лапка. Доповненням аутфіту для романтичної прогулянки став світло-синій капелюх. Супутник Кайї, колишній бойфренд Лілі-Роуз Депп, обрав для виходу класичне пальто, сірий лонгслів та чорні штани.
Зазначимо, що новорічні канікули закохані провели разом з батьками Кайї в Мексиці. Тоді модель демонструвала розкішну фігуру в купальнику.
Раніше Фокус писав про прогулянку Кайї Гербер та Остіна Батлера у Лос-Анджелесі. Пара вигулювала собаку актора.
Нагадаємо, у листопаді 2021 стало відомо про розрив однієї з найгармонійніших пар Голлівуду. Кайя Гербер та її коханий, 24-річний австралійський актор Джейкоб Елорді, зірка серіалу "Ейфорія", розійшлися після року стосунків.
Незадовго після того Кайю почали помічати в компанії актора Остіна Батлера, а Джейкоб розпочав романтичні стосунки з блогеркою Олівією Джейд.