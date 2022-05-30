Кайя Гербер ніжно поцілувала Остіна Батлера у Каннах (фото)

Це другий офіційний вихід пари на публіку.

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20-річна донька супермоделі 90-х Сінді Кроуфорд Кайя Гербер підтримала свого нового бойфренда Остіна Батлера на прем'єрі його фільму у Каннах. На червоній доріжці заходу американська модель пристрасно поцілувала свого коханого перед спалахами камер. Про це пише Page Six.

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Юна модель відвідала прем'єру документального фільму База Лурмана "Елвіс", у якому 30-річний Остін Батлер зіграв головну роль. Свого "Елвіса" знаменитість прийшла підтримати в розкішній довгій червоній сукні з відкритими плечима від Celine (бренд, який Кайя часто обирає для вечірніх виходів у світ). Як аксесуари до образу модель IMG додала сережки-цвяхи Tiffany & Co.

[ + – ] Кайя Гербер та Остін Батлер у Каннах

Доповнили образ чорні босоніжки на каблуку та зачіска у формі охайного пучка.

[ + – ] Кайя Гербер у Каннах

Кайя та Остін уже виходили разом у світ як пара. На балі Інституту костюма Met Gala-2022 зіркова пара дебютувала на червоній доріжці.

Юна модель та американський актор зустрічаються з осені 2021. Проте тільки навесні вони почали офіційно виходити на публіку. До цього закоханих лише "ловили" папараці під час прогулянок із собакою Кайї та на романтичних канікулах за кордоном.

До Кайї Батлер зустрічався з донькою Джонні Деппа та Ванесси Параді Лілі Роуз-Депп. А Кайя близько року перебувала в романтичних стосунках з австралійським актором, зіркою серіалу "Ейфорія", Джейкобом Елорді.

Також донька Сінді Кроуфорд свого часу зустрічалася з теперішнім бойфрендом Кім Кардаш'ян, коміком Пітом Девідсоном.

Нагадаємо, 20-річна Кайя Гербер знялася у цікавій фотосесії, позуючи у ванній, наповненій піною, та із вантузом у руках.

Також Фокус писав про ідеальні образи для літньої фотосесії, які продемонструвала Кайя Гербер в одній із фотосесії.