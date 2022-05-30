Кайя Гербер нежно поцеловала Остина Батлера в Каннах (фото)

Это второй официальный выход пары на публику.

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20-летняя дочь супермодели 90-х Синди Кроуфорд Кайя Гербер поддержала своего нового бойфренда Остина Батлера на премьере его фильма в Каннах. На красной дорожке мероприятия американская модель страстно поцеловала своего возлюбленного перед вспышками камер. Об этом пишет Page Six.

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Юная модель посетила премьеру документального фильма База Лурмана "Элвис", в котором 30-летний Остин Батлер сыграл главную роль. Своего "Элвиса" знаменитость пришла поддержать в роскошном длинном красном платье с открытыми плечами от Celine (бренд, который Кайя часто выбирает для вечерних выходов в свет). В качестве аксессуаров к образу модель IMG добавила серьги-гвоздики от Tiffany & Co.

[ + – ] Кайя Гербер и Остин Батлер в Каннах

Дополнили образ черные босоножки на каблуке и прическа в форме аккуратного пучка.

[ + – ] Кайя Гербер в Каннах

Кайя и Остин уже выходили вместе как пара. На балу Института костюма Met Gala-2022 звездная пара дебютировала на красной дорожке.

Юная модель и американский актер встречаются с осени 2021. Однако только весной они начали официально выходить на публику. До этого влюбленных только "ловили" папарацци во время прогулок с собакой Кайи и на романтических каникулах за рубежом.

До Кайи Батлер встречался с дочерью Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили Роуз-Депп. А Кайя около года была в романтических отношениях с австралийским актером, звездой сериала "Эйфория", Джейкобом Элорди.

Также дочь Синди Кроуфорд в свое время встречалась с нынешним бойфрендом Ким Кардашьян, комиком Питом Дэвидсоном.

Напомним, 20-летняя Кайя Гербер снялась в интересной фотосессии, позируя в ванной, наполненной пеной, и с вантузом в руках.

Также Фокус писал об идеальных образах для летней фотосессии, которые продемонстрировала Кайя Гербер в одной из фотосессий.