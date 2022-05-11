Кайя Гербер снялась в ванной, наполненной пеной (фото)

Знаменитость демонстрирует интересные идеи для фотосессии.

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Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась в новой рекламной кампании и поделилась снимком на своей Instagram-странице.

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В этот раз юная модель забралась в ванную, полную пены, и продемонстрировала черную сумочку LOEWE в руке. Была ли хоть во что-то одета 20-летняя модель, не понятно, однако волосы Кайя собрала в пучок.

Главная декорация, ванная с пеной, расположена посреди улицы. А позади нее горит светофор зеленым цветом.

[ + – ] Кайя Гербер в новом рекламном кампейне

Подписчики дочери Синди Кроуфорд уже отметили, насколько удачной и интересной идеей является новая фотосессия модели.

"Это очень классно", "вау", "не хватает только шампанского", — комментируют новое фото Кайи Гербер.

На других фото 20-летняя модель примеряла пальто, усыпанное большими пуговицами, а в руках она держала сумочку от бренда и вантуз. Однако эти фото понравились не всем поклонникам знаменитости. Кто-то решил, что это "полный хаос".

Также в съемках новой коллекции LOEWE снялись Энтони Хопкинс, Кэролайн Полачек и другие знаменитости. Фотографом выступил знаменитый Джонатан Андерсон.

[ + – ] Кайя Гербер в новой фотосессии LOEWE

Напомним, Кайя Гербер снялась в другом рекламном кампейне и продемонстрировала идеальные позы и образы для летней фотосессии.

Также Фокус внимательно следит за развитием нового романа дочери Синди Кроуфорда и ее бойфренда Остина Батлера. Пара вместе с осени 2021 года. А недавно Кайя и Остин впервые вышли вместе на красную дорожку Met Gala 2022.