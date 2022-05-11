Кайя Гербер снялась в ванной, наполненной пеной (фото)
Знаменитость демонстрирует интересные идеи для фотосессии.
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Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась в новой рекламной кампании и поделилась снимком на своей Instagram-странице.
В этот раз юная модель забралась в ванную, полную пены, и продемонстрировала черную сумочку LOEWE в руке. Была ли хоть во что-то одета 20-летняя модель, не понятно, однако волосы Кайя собрала в пучок.
Главная декорация, ванная с пеной, расположена посреди улицы. А позади нее горит светофор зеленым цветом.
Подписчики дочери Синди Кроуфорд уже отметили, насколько удачной и интересной идеей является новая фотосессия модели.
"Это очень классно", "вау", "не хватает только шампанского", — комментируют новое фото Кайи Гербер.
На других фото 20-летняя модель примеряла пальто, усыпанное большими пуговицами, а в руках она держала сумочку от бренда и вантуз. Однако эти фото понравились не всем поклонникам знаменитости. Кто-то решил, что это "полный хаос".
Также в съемках новой коллекции LOEWE снялись Энтони Хопкинс, Кэролайн Полачек и другие знаменитости. Фотографом выступил знаменитый Джонатан Андерсон.
Напомним, Кайя Гербер снялась в другом рекламном кампейне и продемонстрировала идеальные позы и образы для летней фотосессии.
Также Фокус внимательно следит за развитием нового романа дочери Синди Кроуфорда и ее бойфренда Остина Батлера. Пара вместе с осени 2021 года. А недавно Кайя и Остин впервые вышли вместе на красную дорожку Met Gala 2022.