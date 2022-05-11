Кайя Гербер знялася у ванній, наповненій піною (фото)
Знаменитість вкотре демонструє цікаві ідеї для фотосесії.
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Донька Сінді Кроуфорд Кайя Гербер знялася в новій рекламній кампанії та поділилася знімком на своїй Instagram-сторінці.
Цього разу юна модель залізла у ванну, повну піни, та продемонструвала чорну сумочку LOEWE в руці.
Чи була хоч у щось вдягнута 20-річна модель, не зрозуміло, проте волосся Кайя зібрала в пучок.
Головна декорація, ванна з піною, розташована посеред вулиці. А позаду неї горить світлофор зеленим кольором.
Підписники доньки Сінді Кроуфорд уже зазначили, наскільки вдалою та цікавою ідеєю є нова фотосесія моделі.
"Це дуже класно", "вау", "не вистачає тільки шампанського", — коментують нове фото Кайї Гербер.
На інших фото 20-річна модель приміряла пальто, всипане великими ґудзиками, а в руках вона тримала сумочку від бренду та вантуз. Проте ці фото сподобалися не всім прихильникам моделі. Хтось вирішив, що це "повний хаос".
Також у зйомках для нової колекції LOEWE знялися Ентоні Гопкінс, Керолайн Полачек та інші знаменитості. Фотографом виступив знаменитий Джонатан Андерсон.
Нагадаємо, Кайя Гербер знялася у фотосесії та продемонструвала ідеальні пози та образи для літньої фотосесії.
Також Фокус уважно стежить за розвитком нового роману доньки Сінді Кроуфорд та її бойфренда Остіна Батлера. Пара разом з осені 2021 року. А нещодавно Кайя та Остін вперше офіційно вийшли разом на червону доріжку Met Gala 2022.