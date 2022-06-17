Кайя Гербер и Остин Батлер продемонстрировали идеальные парные total-black образы (фото)

Влюбленные официально вышли на публику как пара только на Каннском кинофестивале 2022.

20-летняя американская модель Кайя Гербер вышла в свет со своим бойфрендом в идеальных парных образах. Об этом пишет Harpers Bazaar.

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Дочь супермодели 90-х Синди Кроуфорд и американский актер Остин Батлер посетили премьеру байопика "Элвис", в котором бойфренд Кайи сыграл главную роль.

Влюбленные примеряли идеальные парные образы во время посещения Tribeca Film Festival. Остин был в черном классическом костюме и расстегнутой рубашке.

Тем временем 20-летняя Кайя выбрала для выхода мини-юбку, темную футболку и кожаную черную куртку. В качестве аксессуаров к своему образу модель добавила черные солнцезащитные очки и сумку-багет. На ногах девушки 30-летнего актера были белые кеды.

[ + – ] Кайя Гербер и Остин Батлер вышли вместе в свет

О романе между дочерью Синди Кроуфорд и американским актером начали ходить слухи сразу после расставания Кайи с австралийским актером Джейкобом Элорди осенью 2021. Батлер и Гербер "ловили" во время свиданий и романтических путешествий, однако официально они долго не подтверждали свои отношения. Лишь во время Каннского кинофестиваля 2022 во Франции влюбленные впервые вышли на красную дорожку как пара.

Напомним, Кайя Гербер нежно поцеловала своего возлюбленного перед камерами на красной дорожке в Каннах.

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