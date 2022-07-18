UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Кайя Гербер показала, что надеть прохладным летом (фото)

257
Кайя Гербера, Кайя Гербера стиль, Кайя Гербера образы, Кайя Гербера модель, дочь синди кроуфорд, что одеть летом
Фото: kaiagerber | Кайя Гербер

Знаменитость снова продемонстрировала свое чувство стиля.

20-летняя американская модель Кайя Гербер продемонстрировала стильный образ для прохладного лета. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь Синди Кроуфорд вышла на прогулку в Нью-Йорке вместе со своей собакой. Для прохладного летнего дня юная модель выбрала довольно комфортный и стильный образ — свободные брюки, базовый серый топ и объемную голубую рубашку. На ногах звезды подиумов были спортивные кроссовки.

В качестве аксессуаров к аутфиту Кайя Гербер выбрала темно-зеленую бейсболку, такого же цвета сумочку и черные очки.

Кайя Гербер в Нью-Йорке

Несмотря на свой юный возраст, Кайя уже стала широко известна как модель и лицо известных брендов. Сейчас знаменитость встречается с 30-летним американским актером Остином Батлером. А в ноябре 2021 она закончила отношения с австралийским актером Джейкобом Элорди, звездой сериала "Эйфория".

Пара встречалась более года и была одним из наиболее гармоничных союзов Голливуда. Однако незадолго после известия о разрыве и модель, и актер нашли себя в новых романтических отношениях.

Напомним, Кайя Гербер и Остин Батлер показали, что надеть летом на свидание.

Также Фокус писал о недавней съемке Кайи Гербер. Юная модель снялась в ванной, наполненной пеной, прямо посреди улицы.