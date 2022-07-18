Кайя Гербер показала, что надеть прохладным летом (фото)

Знаменитость снова продемонстрировала свое чувство стиля.

20-летняя американская модель Кайя Гербер продемонстрировала стильный образ для прохладного лета. Об этом пишет Daily Mail.

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Дочь Синди Кроуфорд вышла на прогулку в Нью-Йорке вместе со своей собакой. Для прохладного летнего дня юная модель выбрала довольно комфортный и стильный образ — свободные брюки, базовый серый топ и объемную голубую рубашку. На ногах звезды подиумов были спортивные кроссовки.

В качестве аксессуаров к аутфиту Кайя Гербер выбрала темно-зеленую бейсболку, такого же цвета сумочку и черные очки.

[ + – ] Кайя Гербер в Нью-Йорке

Несмотря на свой юный возраст, Кайя уже стала широко известна как модель и лицо известных брендов. Сейчас знаменитость встречается с 30-летним американским актером Остином Батлером. А в ноябре 2021 она закончила отношения с австралийским актером Джейкобом Элорди, звездой сериала "Эйфория".

Пара встречалась более года и была одним из наиболее гармоничных союзов Голливуда. Однако незадолго после известия о разрыве и модель, и актер нашли себя в новых романтических отношениях.

Напомним, Кайя Гербер и Остин Батлер показали, что надеть летом на свидание.

Также Фокус писал о недавней съемке Кайи Гербер. Юная модель снялась в ванной, наполненной пеной, прямо посреди улицы.