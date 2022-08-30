Как две капли воды: новые фото Синди Кроуфорд и Кайи Гербер (фото)

Звездная мама и дочь продемонстрировали комфортные луки для летнего отдыха.

Накануне папарацци заметили 56-летнюю американскую супермодель 90-х Синди Кроуфорд и ее 20-летнюю дочь Кайю Гербер на одной из заправок Малибу. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная семья остановилась, чтобы заправить машину, так что местные папарацци не упустили момент показать поразительное сходство звездной матери и ее дочери. Для последних дней лета Синди Кроуфорд выбрала легкую рубашку и классические джинсы клеш. На ногах супермодели 90-х были сандалии на плоском ходу. А дополнила образ для отдыха шляпа с широкими полами.

Тем временем, 20-летняя дочь модели надела нежно-синий сарафан с цветочным принтом и черные балетки. Аутфит Кайи Гербер дополнила темно-изумрудная сумочка Celine. Ее волосы были распущены.

Поклонники звездной семьи уже заметили поразительное сходство Синди Кроуфорд и ее дочери. У девочек даже волосы одинакового цвета и длины.

[ + – ] Кайя Гербер и Синди Кроуфорд в Малибу

Отметим, что летний сарафан дочери Синди Кроуфорд стоит 245 фунтов стерлингов (около 10,5 тысячи гривен).

[ + – ] Аутфит Кайи Гербер

20-летняя Кайя пошла по стопам своей звездной матери и строит карьеру в модельном бизнесе. Девушка уже снялась в череде рекламных кампейнов известных брендов и участвует в модных показах.

Кроме юной модели, Синди Кроуфорд и ее муж Рэнди Гербер воспитывают сына Пресли.

Напомним, Кайя Гербер нежно поцеловала своего бойфренда, американского актера Остина Батлера на красной дорожке в Каннах.

Также Фокус писал об идеальном образе для прохладного лета 2022, который ранее продемонстрировала Кайя Гербер.