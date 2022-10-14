Кайя Гербер показала стильний кежуал-образ (фото)

Знаменитість продовжує літо навіть на екваторі осені.

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21-річна американська модель Кайя Гербер показала стильний кежуал-образ. Про це пише Daily Mail.

Донька Сінді Кроуфорд прогулялася по Лос-Анджелесу в оверсайз футболці та світлих вільних штанах. До буденного аутфіту юна зірка подіумів та соцмереж додала трендову сумочку-багет та темні сонцезахисні окуляри. Волосся Кайї було розпущене.

На ногах дівчини американського актора Остіна Батлера були коричневі замшеві туфлі.

[ + – ] Кайя Гербер у Лос-Анджелесі

21-річна Кайя пішла стопами своєї зіркової матері та активно будує кар'єру у модельній галузі. Дівчина неодноразово брала участь у показах нових колекцій відомих брендів та з'являлася на обкладинках глянців.

Наразі Кайя зустрічається з актором Остіном Батлером — зіркою фільму "Елвіс". До цього знаменитість зустрічалася понад рік з австралійським актором Джейкобом Елорді, відомим із серіалу "Ейфорія", та коміком Пітом Девідсоном.

[ + – ] Кайя Гербер у Лос-Анджелесі

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер привітали свою доньку з 21-річчям та поділилися кумедними дитячими фото моделі.

Також Фокус писав про стильний образ для осінніх прогулянок 2022, який напередодні продемонструвала Кайя Гербер.