Кайя Гербер продемонструвала стильний образ для осінніх прогулянок (фото)
Знаменитість використала у своєму новому образі чоловічі речі.
21-річна американська модель Кайя Гербер продемонструвала комфортний образ для осінніх прогулянок у теплі дні. Про це пише Daily Mail.
Донька Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера вийшла у світ у Лос-Анджелесі на самоті. Для прогулянки дівчина Остіна Батлера обрала чорні вільні штани, білий топ та легку сорочку у смужку. Як аксесуар до жовтневого луку Кайя Гербер обрала трендову темно-зелену сумку-багет та чорні окуляри. Волосся зірки подіумів та глянців було розпущене.
На ногах юної моделі були чорно-білі кросівки.
21-річна Кайя прогулялася вулицями міста сама, хоча її часто помічають у компанію зіркової мами, Сінді Кроуфорд, чи коханого юної моделі, американського актора Остіна Батлера — зірки фільму про Елвіса Преслі. Зокрема зірка подіумів часто виходить на прогулянку зі своїм собакою.
Знаменитість часто демонструє стильні та комфортні образи як для буденних прогулянок, так і для офіційних виходів у світ.
Нагадаємо, Кайя Гербер вийшла у світ в ультракоротких шортах.
Також Фокус писав про дитячі кумедні фото старшої доньки Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера.