Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Кайя Гербер продемонструвала стильний образ для осінніх прогулянок (фото)

Кайя Гербер, Кайя Гербер стиль, Кайя Гербер образи, Кайя Гербер сінді кроуфорд, Кайя Гербер остін батлер
Фото: kaiagerber | Кайя Гербер

Знаменитість використала у своєму новому образі чоловічі речі.

Related video

21-річна американська модель Кайя Гербер продемонструвала комфортний образ для осінніх прогулянок у теплі дні. Про це пише Daily Mail.

Донька Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера вийшла у світ у Лос-Анджелесі на самоті. Для прогулянки дівчина Остіна Батлера обрала чорні вільні штани, білий топ та легку сорочку у смужку. Як аксесуар до жовтневого луку Кайя Гербер обрала трендову темно-зелену сумку-багет та чорні окуляри. Волосся зірки подіумів та глянців було розпущене.

На ногах юної моделі були чорно-білі кросівки.

Кайя Гербер у Лос-Анджелесі

21-річна Кайя прогулялася вулицями міста сама, хоча її часто помічають у компанію зіркової мами, Сінді Кроуфорд, чи коханого юної моделі, американського актора Остіна Батлера — зірки фільму про Елвіса Преслі. Зокрема зірка подіумів часто виходить на прогулянку зі своїм собакою.

Знаменитість часто демонструє стильні та комфортні образи як для буденних прогулянок, так і для офіційних виходів у світ.

Кайя Гербер у Лос-Анджелесі

Нагадаємо, Кайя Гербер вийшла у світ в ультракоротких шортах.

Також Фокус писав про дитячі кумедні фото старшої доньки Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера.