Кайя Гербер продемонструвала стильний образ для осінніх прогулянок (фото)

Знаменитість використала у своєму новому образі чоловічі речі.

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21-річна американська модель Кайя Гербер продемонструвала комфортний образ для осінніх прогулянок у теплі дні. Про це пише Daily Mail.

Донька Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера вийшла у світ у Лос-Анджелесі на самоті. Для прогулянки дівчина Остіна Батлера обрала чорні вільні штани, білий топ та легку сорочку у смужку. Як аксесуар до жовтневого луку Кайя Гербер обрала трендову темно-зелену сумку-багет та чорні окуляри. Волосся зірки подіумів та глянців було розпущене.

На ногах юної моделі були чорно-білі кросівки.

[ + – ] Кайя Гербер у Лос-Анджелесі

21-річна Кайя прогулялася вулицями міста сама, хоча її часто помічають у компанію зіркової мами, Сінді Кроуфорд, чи коханого юної моделі, американського актора Остіна Батлера — зірки фільму про Елвіса Преслі. Зокрема зірка подіумів часто виходить на прогулянку зі своїм собакою.

Знаменитість часто демонструє стильні та комфортні образи як для буденних прогулянок, так і для офіційних виходів у світ.

[ + – ] Кайя Гербер у Лос-Анджелесі

Нагадаємо, Кайя Гербер вийшла у світ в ультракоротких шортах.

Також Фокус писав про дитячі кумедні фото старшої доньки Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера.