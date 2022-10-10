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Стиль жизни

Кайя Гербер продемонстрировала стильный образ для осенних прогулок (фото)

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Фото: kaiagerber | Кайя Гербер

Знаменитость использовала в своем новом образе мужские вещи.

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21-летняя американская модель Кайя Гербер продемонстрировала комфортный образ для осенних прогулок в теплые дни. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера вышла в свет в Лос-Анджелесе в одиночестве. Для прогулки девушка Остина Батлера выбрала черные свободные штаны, белый топ и легкую рубашку в полоску. В качестве аксессуара к октябрьскому луку Кайя Гербер выбрала трендовую темно-зеленую сумку-багет и черные очки. Волосы звезды подиумов и глянцев были распущены.

На ногах юной модели были черно-белые кроссовки.

Кайя Гербер в Лос-Анджелесе

21-летняя Кайя прогулялась по улицам города сама, хотя ее часто замечают в компании звездной мамы, супермодели Синди Кроуфорд, или возлюбленного юной модели, американского актера Остина Батлера — звезды фильма об Элвисе Пресли. В частности, звезда подиумов часто выходит на прогулку со своей собакой.

Знаменитость часто демонстрирует стильные и комфортные образы как для будничных прогулок, так и для официальных выходов в свет.

Кайя Гербер в Лос-Анджелесе

Напомним, Кайя Гербер вышла в свет в ультракоротких шортах.

Также Фокус писал о детских забавных фото старшей дочери Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера.