Кайю Гербер помітили на відпочинку в Мексиці з Остіном Батлером (фото)
Актор фотографував свою кохану біля басейну.
21-річну американську модель Кайю Гербер помітили в компанії її бойфренда, актора Остіна Батлера на відпочинку в Мексиці. Про це пише Daily Mail.
Після зустрічі Нового 2023 року зіркова пара відправилася на сімейний сонячний відпочинок. Знаменитостей "зловили" місцеві папараці біля басейну.
Донька Сінді Кроуфорд була одягнута в бікіні бронзового відтінку. Тим часом її коханий, який зіграв Елвіса Преслі у байопіку про співака, був у чорних шортах та окулярах. Він фотографував свою дівчину біля басейну. Також папараці зафільмували момент поцілунків закоханих.
Про романтичні стосунки доньки супермоделі 90-х та американського актора стало відомо на початку 2022. Восени 2021 Кайя Гербер розійшлася з австралійським актором, зіркою серіалу "Ейфорія", Джейкобом Елорді після року стосунків.
Гербер та Батлер уже кілька разів з'являлися офіційно разом на публіці. Зокрема юна модель приходила підтримати свого коханого на показі фільму про Елвіса Преслі, у якому актор зіграв головну роль.
Нагадаємо, Кайю Гербер та Остіна Батлера помітили на прогулянці перед Новим роком.
Також Фокус писав про стильний осінній образ Кайї Гербер.