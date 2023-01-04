Кайю Гербер помітили на відпочинку в Мексиці з Остіном Батлером (фото)

Актор фотографував свою кохану біля басейну.

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21-річну американську модель Кайю Гербер помітили в компанії її бойфренда, актора Остіна Батлера на відпочинку в Мексиці. Про це пише Daily Mail.

Після зустрічі Нового 2023 року зіркова пара відправилася на сімейний сонячний відпочинок. Знаменитостей "зловили" місцеві папараці біля басейну.

Донька Сінді Кроуфорд була одягнута в бікіні бронзового відтінку. Тим часом її коханий, який зіграв Елвіса Преслі у байопіку про співака, був у чорних шортах та окулярах. Він фотографував свою дівчину біля басейну. Також папараці зафільмували момент поцілунків закоханих.

[ + – ] Кайя Гербер та Остін Батлер

Про романтичні стосунки доньки супермоделі 90-х та американського актора стало відомо на початку 2022. Восени 2021 Кайя Гербер розійшлася з австралійським актором, зіркою серіалу "Ейфорія", Джейкобом Елорді після року стосунків.

[ + – ] Кайя Гербер та Остін Батлер

Гербер та Батлер уже кілька разів з'являлися офіційно разом на публіці. Зокрема юна модель приходила підтримати свого коханого на показі фільму про Елвіса Преслі, у якому актор зіграв головну роль.

Нагадаємо, Кайю Гербер та Остіна Батлера помітили на прогулянці перед Новим роком.

Також Фокус писав про стильний осінній образ Кайї Гербер.