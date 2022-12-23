Кайю Гербер помітили на побаченні з Остіном Батлером (фото)

Зіркова пара прогулялася у Лос-Феліз.

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21-річну американську модель Кайю Гербер помітили на побаченні з її бойфрендом, 31-річним актором Остіном Батлером. Про це пише Daily Mail.

Для грудневого виходу у світ зірка подіумів та соцмереж обрала темно-синю куртку з флісу, чорні легінси та кросівки з білими шкарпетками Nike. До спортивного аутфіту донька Сінді Кроуфорд додала сонцезахисні окуляри. Волосся юна модель залишила розпущеним та відмовилася від використання косметики.

Тим часом Остін Батлер продемонстрував базову чорну футболку, спортивні штани Adidas та темні кросівки.

[ + – ] Кайя Гербер та Остін Батлер

Про романтичні стосунки доньки Сінді Кроуфорд та 31-річного актора стало відомо на початку 2022. Восени 2021 модель розійшлася з австралійським актором Джейкобом Елорді після року стосунків.

Кайя Гербер та зірка фільму про Елвіса Преслі останнім часом рідко виходили разом у світ, чим спровокували чутки про розставання. Втім, спільна поява зірок на публіці розвіяла всі домисли фанатів.

Нагадаємо, Кайя Гербер показала стильний образ для буднів.

Також Фокус писав про трендовий головний убір для осені та зими 2022/23, який раніше продемонструвала Кайя Гербер.