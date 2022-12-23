Кайю Гербер заметили на свидании с Остином Батлером (фото)

Звездная пара прогулялась в Лос-Фелиз.

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21-летнюю американскую модель Кайю Гербер заметили на свидании с ее бойфрендом, 31-летним актером Остином Батлером. Об этом пишет Daily Mail.

Для декабрьского выхода в свет звезда подиумов и соцсетей выбрала темно-синюю куртку из флиса, черные леггинсы и кроссовки с белыми носками Nike. К спортивному аутфиту дочь Синди Кроуфорд добавила солнцезащитные очки. Волосы юная модель оставила распущенными и отказалась от использования косметики.

Тем временем Остин Батлер продемонстрировал базовую черную футболку, спортивные штаны Adidas и темные кроссовки.

[ + – ] Кайя Гербер и Остин Батлер

О романтических отношениях дочери Синди Кроуфорд и 31-летнего актера стало известно в начале 2022 года. Осенью 2021 модель разошлась с австралийским актером Джейкобом Элорди после года отношений.

Кайя Гербер и звезда фильма об Элвисе Пресли в последнее время редко выходили вместе в свет, чем спровоцировали слухи о расставании. Впрочем, совместное появление звезд на публике развеяло все домыслы фанатов.

Напомним, Кайя Гербер показала стильный образ для будней.

Также Фокус писал о трендовом головном уборе для осени и зимы 2022/23, который ранее продемонстрировала Кайя Гербер.