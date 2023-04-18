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Стиль життя

Кайя Гербер продемонструвала ідеальний образ для теплої весни 2023 (фото)

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Фото: kaiagerber | Кайя Гербер

Донька Сінді Кроуфорд прогулялася квітневим Лос-Анджелесом.

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21-річна американська модель Кайя Гербер продемонструвала ідеальний образ для теплої весни 2023. Про це пише Daily Mail.

Донька Сінді Кроуфорд була у затишній куртці гірчичного відтінку, виходячи з магазину Bottega Veneta на Мелроуз-авеню в Лос-Анджелесі.

Вона обрала для виходу у світ чорні легінси, білі кросівки і білі шкарпетки, натягнувши їх на щиколотки.

21-річна модель носила чорні сонцезахисні окуляри овальної форми, велику темно-синю сумку через плече та телефон у руці.

Кайя, яка дуже схожа на свою маму Сінді Кроуфорд, заглянула в магазин без бойфренда Остіна Батлера, але, здавалося, пішла з порожніми руками.

Вона нещодавно повернулася з Кабо-Сан-Лукас, де вона поніжилася на сонці з коханим.

Пара почала зустрічатися в листопаді 2021 року і оголосила про свої стосунки офіційно, коли разом відвідала Met Gala в травні 2022 року.

Кайя Гербер

Нова романтична історія виникла лише через місяць після того, як Кайя припинила свої попередні 13-місячні стосунки із зіркою "Ейфорії" Джейкобом Елорді.

Раніше Батлер мав восьмирічні стосунки з акторкою Ванессою Гадженс.

Нагадаємо, Кайя Гербер сходила на побачення з Остіном Батлером у сітчастій сукні.

Також Фокус писав про фотосесію Кайї Гербер для глянцю у стилі Леді Гаги.