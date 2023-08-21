Кайя Гербер и Остин Батлер замечены на свидании в Малибу (фото)

Звездная пара продемонстрировала стильные августовские образы.

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21-летняя американская модель Кайя Гербер и актер Остин Батлер замечены на свидании в Малибу. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь Синди Кроуфорд и звезда фильма "Элвис" обнимались на улице после посещения частной вечеринки. Они покидали мероприятие вместе с несколькими друзьями.

Звезда подиумов была в стильной юбке миди с узором и зеленом кардигане в сочетании с туфлями в тон. Также Кайя добавила к образу пару черных солнцезащитных очков в тонкой оправе.

Наследница супермодели Синди Кроуфорд и предпринимателя Рэнди Гербера прямо уложила свои пряди.

Между тем 32-летний Остин был в голубой рубашке, джинсах и коричневых туфлях, когда он шел рука об руку с возлюбленной.

Кайя Гербер и Остин Батлер

В мае 2023 года было подтверждено, что пара не помолвлена после того, как распространились слухи о том, что Остин сделал предложение модели.

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Юная модель и популярный актер встречаются с декабря 2021 года. И несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте, звездные родители Кайи дали им одобрение.

Кайя Гербер и Остин Батлер Фото: Getty Images

Напомним, Кайя Гербер и Остин Батлер отправились на прогулку с домашним любимцем.

Также Фокус писал о парижском свидании Кайи Гербер и Остина Батлера в июле 2023 года.