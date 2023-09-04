Синди Кроуфорд трогательно поздравила дочь с 22-летием (видео)

Кайя Гербер родилась 3 сентября 2001 года в Лос-Анджелесе.

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57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд поздравила дочь Кайю Гербер, которая встречается с актером Остином Батлером, с 22-летием архивными кадрами. Роликом мама именинницы делится в своем Instagram.

"С 22-летием, @kaiagerber! Такая радость наблюдать, как ты расцветаешь в молодую женщину. Люблю проводить время с тобой на этом новом этапе нашей жизни — женщина к женщине, но ты также всегда будешь моей маленькой девочкой!" — обратилась к наследнице культовая модель.

В ролике показан ряд архивных забавных кадров маленькой Кайи с мамой и братом под песню "The Beatles".

"Это заставило меня плакать! Мне так повезло, что меня воспитала моя лучшая подруга. Я люблю тебя, мам", — ответила Гербер на публичное поздравление.

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Кайя Гербер

"С днем рождения, Кайя", — присоединилась к поздравлениям супермодель Линда Евангелиста.

Кайя Гербер Фото: Скріншот

Кайя Гербер родилась 3 сентября 2001 года в Лос-Анджелесе в семье супермодели Синди Кроуфорд и предпринимателя Рэнди Гербера. У именинницы также есть 24-летний брат Пресли. Она пошла по стопам звездной матери и активно строит карьеру в модельной отрасли, украшая обложки глянцев и участвуя в модных показах.

Кайя Гербер Фото: kaiagerber

Напомним, что ест 57-летняя Синди Кроуфорд, чтобы оставаться в форме.

Также Фокус писал о вечном тренде, который продемонстрировала Кайя Гербер во время модного показа в Париже.