На показе Valentino Кайя Гербер продемонстрировала вечный тренд (видео)

Ансамбль только на первый взгляд кажется простым.

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21-летняя дочь супермодели Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, которая уверенно идет по стопам матери, покоряя модный Олимп, открыла показ Valentino Couture осень-зима 2023-2024 в Париже и продемонстрировала классический образ, который никогда не выходит из моды. Судя по тому, что лучшие мировые дома моды снова взялись него, забвение в ближайшей перспективе ему точно не грозит.

Девушка вышла на подиум в белоснежной мужской рубашке оверсайз, наброшенной на голое тело и заправленной в широкие длинные джинсы из темного денима с низкой посадкой. Образ она дополнила крупными серьгами-люстрами и серебристыми босоножками с бантом.

Белая рубашка и джинсы, по мнению подавляющего большинства стилистов, – базовые вещи в любом женском гардеробе. Эта двойка одинаково идеально подходит как для работы в офисе, так и для прогулки с друзьями. Ее можно разнообразить с помощью аксессуаров и украшений.

Ранее Фокус писал, какие вещи никогда не выйдут из моды по мнению известного украинского дизайнера Андре Тана, а также какие сумки выбрать для лета 2023.