Гардероб на все времена. Андре Тан назвал 5 вещей, которые никогда не выйдут из моды

Каждая из этих вещей позволит создать образ, который во все времена будет актуальным.

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Несмотря на то, что мода постоянно меняется, есть вещи, которые называют "вечной классикой". Их наличие в гардеробе гарантирует, что в любой ситуации можно создать неповторимый и актуальный образ на все случаи жизни. Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал своим подписчикам, что это за вещи. Предлагаем вам взять это на заметку и дополнить свой шкаф, если чего-то из перечисленного у вас нет.

Классический пиджак

Классический пиджак давно вышел за пределы делового стиля и стал излюбленным элементом гардероба многих.

"Его можно одевать как на работу, так и на любое торжественное событие или просто прогулку. С пиджаком образ всегда выглядит стильным, даже если вы наденете его с обычными джинсами и футболкой", – подчеркнул Тан.

Фото: Andre Tan/Instagram

Тельняшка

Тельняшка хоть и считается сугубо мужским предметом одежды, давно завоевала популярность у прекрасного пола. Моду на них ввела легендарная Коко Шанель, и актуальными они остаются по сей день.

"С ними можно создать множество классных образов: спортивные, романтические, кежуалы, деловые. Рукав тельняшка может быть как короткой, так и длинной, поэтому ее можно носить в любую погоду и создавать еще больше интересных образов", – говорит модельер.

Фото: Andre Tan/Instagram

Рубашка

Сложно представить себе более универсальную вещь, чем рубашка. Ее можно носить не только как самостоятельную вещь, но и как верхний слой, а под нее – надевать футболку, водолазку или даже платье. С ней можно создать множество стильных образов на любое событие!

Фото: Andre Tan/Instagram

Маленькое черное платье

По словам Тана, черное платье – это вечная классика, а значит – самый беспроигрышный вариант.

"Маленькое черное платье должно иметь свое место в гардеробе каждой! Об этом сказала Коко Шанель, и об этом говорю вам я. С тех пор как бы не менялись тренды, черное платье всегда с нами и помогает в разных жизненных ситуациях. Эта вещь никогда не выйдет из моды", – уверен модельер.

Фото: Andre Tan/Instagram

Прямые джинсы

Если джинсы-клеш или скинни еще могут вызывать вопросы, то джинсы прямого кроя – базовая вещь в любом гардеробе.

"Ни один ультрамодный фасон не заменит правильных прямых джинсов. Они выглядят дорого, подчеркивают хрупкость лодыжек и безупречно вписываются в любой образ", – объясняет гуру моды.

Фото: Andre Tan/Instagram

Ранее Фокус писал, какие сумки советует покупать на лето Андре Тан.