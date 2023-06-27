Гардероб на все времена. Андре Тан назвал 5 вещей, которые никогда не выйдут из моды
Каждая из этих вещей позволит создать образ, который во все времена будет актуальным.
Несмотря на то, что мода постоянно меняется, есть вещи, которые называют "вечной классикой". Их наличие в гардеробе гарантирует, что в любой ситуации можно создать неповторимый и актуальный образ на все случаи жизни. Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал своим подписчикам, что это за вещи. Предлагаем вам взять это на заметку и дополнить свой шкаф, если чего-то из перечисленного у вас нет.
Классический пиджак
Классический пиджак давно вышел за пределы делового стиля и стал излюбленным элементом гардероба многих.
"Его можно одевать как на работу, так и на любое торжественное событие или просто прогулку. С пиджаком образ всегда выглядит стильным, даже если вы наденете его с обычными джинсами и футболкой", – подчеркнул Тан.
Тельняшка
Тельняшка хоть и считается сугубо мужским предметом одежды, давно завоевала популярность у прекрасного пола. Моду на них ввела легендарная Коко Шанель, и актуальными они остаются по сей день.
"С ними можно создать множество классных образов: спортивные, романтические, кежуалы, деловые. Рукав тельняшка может быть как короткой, так и длинной, поэтому ее можно носить в любую погоду и создавать еще больше интересных образов", – говорит модельер.
Рубашка
Сложно представить себе более универсальную вещь, чем рубашка. Ее можно носить не только как самостоятельную вещь, но и как верхний слой, а под нее – надевать футболку, водолазку или даже платье. С ней можно создать множество стильных образов на любое событие!
Маленькое черное платье
По словам Тана, черное платье – это вечная классика, а значит – самый беспроигрышный вариант.
"Маленькое черное платье должно иметь свое место в гардеробе каждой! Об этом сказала Коко Шанель, и об этом говорю вам я. С тех пор как бы не менялись тренды, черное платье всегда с нами и помогает в разных жизненных ситуациях. Эта вещь никогда не выйдет из моды", – уверен модельер.
Прямые джинсы
Если джинсы-клеш или скинни еще могут вызывать вопросы, то джинсы прямого кроя – базовая вещь в любом гардеробе.
"Ни один ультрамодный фасон не заменит правильных прямых джинсов. Они выглядят дорого, подчеркивают хрупкость лодыжек и безупречно вписываются в любой образ", – объясняет гуру моды.
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