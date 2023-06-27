Гардероб на всі часи. Андре Тан назвав 5 речей, які ніколи не вийдуть із моди

Кожна з цих речей дасть змогу створити образ, який у всі часи буде актуальним.

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Попри те, що мода постійно змінюється, є речі, які називають "вічною класикою". Їхня наявність у гардеробі гарантує, що в будь-якій ситуації можна створити неповторний і актуальний образ на всі випадки життя. Відомий український дизайнер Андре Тан розповів своїм підписникам, що це за речі. Пропонуємо вам узяти це на замітку й доповнити свою шафу, якщо чогось із перерахованого у вас немає.

Класичний піджак

Класичний піджак давно вийшов за межі ділового стилю та став улюбленим елементом гардероба багатьох.

"Його можна одягати як на роботу, так і на будь-яку урочисту подію або просто на прогулянку. Із піджаком образ завжди має стильний вигляд, навіть якщо ви вдягнете його зі звичайними джинсами та футболкою", — підкреслив Тан.

Фото: Andre Tan/Instagram

Тільник

Тільник, хоч і вважається суто чоловічим предметом одягу, давно завоював популярність у прекрасної статі. Моду на них ввела легендарна Коко Шанель, і актуальними вони залишаються донині.

"З ними можна створити безліч класних образів: спортивні, романтичні, кежуали, ділові. Рукав тільника може бути як коротким, так і довгим, тому його можна носити в будь-яку погоду та створювати ще більше цікавих образів", — каже модельєр.

Фото: Andre Tan/Instagram

Сорочка

Складно уявити собі універсальнішу річ, ніж сорочка. Її можна носити не тільки як самостійну річ, а й як верхній шар, а під неї надягати футболку, водолазку або навіть сукню. З нею можна створити безліч стильних образів на будь-яку подію!

Фото: Andre Tan/Instagram

Маленька чорна сукня

За словами Тана, чорна сукня — це вічна класика, а отже, найбільш безпрограшний варіант.

"Маленька чорна сукня повинна мати своє місце в гардеробі кожної! Про це сказала Коко Шанель, і про це кажу вам я. Відтоді як би не змінювалися тренди, чорна сукня завжди з нами й допомагає в різних життєвих ситуаціях. Ця річ ніколи не вийде з моди", — упевнений модельєр.

Фото: Andre Tan/Instagram

Прямі джинси

Якщо джинси-кльош або скіні ще можуть викликати питання, то джинси прямого крою — базова річ у будь-якому гардеробі.

"Жоден ультрамодний фасон не замінить правильних прямих джинсів. Вони мають дорогий вигляд, підкреслюють тендітність щиколоток і бездоганно вписуються в будь-який образ", — пояснює гуру моди.

Фото: Andre Tan/Instagram

Раніше Фокус писав, які сумки радить купувати на літо Андре Тан.