Модні тренди літа 2023: топ-5 найактуальніших сумок за версією Андре Тана

Вдало підібрана до літнього ансамблю сумка здатна змінити настрій будь-якого образу.

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Сумка завжди є невід'ємною частиною будь-якого образу, а влітку вона гармонійно доповнює ансамбль і може стати яскравим акцентом, а також повністю змінити настрій лука. Як і на взуття, на сумки є своя мода. Які саме сумки найкраще носити влітку 2023 року, розповів та показав у своєму Instagram відомий український дизайнер Андре Тан.

Плетений таут

За словами дизайнера, плетені сумки завжди викликають асоціації з морським настроєм, відпусткою та безтурботністю, навіть якщо літо проходить у мегаполісі. Цього літа він рекомендує звернути увагу на твердий плетений таут, у який вміститься все і навіть трохи більше.

Поясна сумка

Така сумка — безпрограшний вибір для тих, хто любить блукати містом з кавою в одній руці та телефоном – в іншій. Влітку 2023 це стильно, дуже зручно та трендово.

"І поясні сумки вже давно не тільки про спорт. Є багато елегантних варіантів, які чудово поєднуються з літніми сукнями та спідницями", – наголосив Тан.

Сумка-сідло

Сумка-сідло – одна з найтрендовіших речей, і її можна побачити у багатьох літніх колекціях відомих брендів. Сьогодні у тренді – як великі, так і маленькі сумки-сідла. Що стосується кольору, то він може бути будь-який: від класичного коричневого до яскравих – зелених та рожевих. Тан радить не боятися експериментувати.

Квіткові мотиви на сумках

Квітковий принт – втілення літа, краси та жіночності. Сумка з квітковим принтом додасть свіжості, яскравості та настрою гардеробу. Головне – розумно поєднувати їх: не переборщіть із комбінаціями різних принтів в одному образі.

Сумка карго

Стиль карго – це не лише стильно, а й дуже практично. Сумки з "пухкими" відкидними кишенями не стали винятком, і влітку 2023 року вони на піку популярності. Дизайнер не рекомендує вибирати великі моделі, щоб не обтяжувати легкий образ, і радить зробити вибір на користь мініатюрних варіантів із нейлону або просторих таутів із натуральної бавовни.

Раніше Фокус писав, яке взуття найбільш популярне влітку 2023 року.