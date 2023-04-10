Красиво, практично, зручно. Головні взуттєві тренди сезону весна-літо 2023 від Андре Тана

Якщо ви ще не купили відповідне взуття, саме час вибрати щось модне, керуючись порадами дизайнера.

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Весна вже набралася сил, температура повітря стрімко прямує вгору, а отже, саме час, надягати яскраві та зручні речі, підбираючи під них не менш зручне та стильне взуття. Що подивитися та купити у взуттєвих магазинах, радить знавець моди, відомий український дизайнер Андре Тан. Він пропонує шість трендів взуття, які будуть популярні у сезоні весна-літо 2023, тож кожна модниця зможе підібрати щось для себе.

Зав'язки, шнурівка та ремені

У сезоні весна-літо 2023 у моді взуття з незвичайними зав'язками, шнурівкою та ременями. Вони зроблять будь-який образ більш вишуканим і цікавим, а деталі додадуть родзинку і розкажуть про почуття стилю модниці краще за будь-які слова.

Фото: Andre Tan/Instagram

Чоботи та ботфорти

Шкіряні пальта та тренчі, які дуже модні цього сезону, матимуть ще ефектніший вигляд, якщо підібрати під них ботфорти на пласкій підошві або на підборах. Ще один вдалий варіант – чоботи у стилі 2000-х. Взуття може бути як нейтральних кольорів, так і яскравих. Те ж стосується й матеріалу.

Фото: Andre Tan/Instagram

Взуття на платформі.

Взуття на платформі вже багато сезонів не втрачає своєї популярності. Актуальним воно залишиться і навесні-влітку цього року. Варіативність взуття на платформі дуже широка: від спортивних до вечірніх варіантів. Тому шанс не знайти щось своє вкрай мінімальний.

Фото: Andre Tan/Instagram

Гострий носок

"Взуття з гострим носком завжди виглядає чудово, візуально витягує ноги і робить їх елегантними —– словом, справжній маст-хев. Від козаків до слінгбеків – варіанти із загостреним носком є для кожної події", — рекомендує Тан.

Фото: Andre Tan/Instagram

Мюлі

Популярні жіночі туфлі на підборах із закритим носком та відкритою п'ятою – тренд сезону. Вже скоро набридлі черевики можна буде замінити на це взуття.

"Якщо ви плануєте ходити в них протягом усього дня, то слід вибирати варіанти на широкій стійкій підошві, для вечірніх прогулянок підійдуть пари на стильних підборах", – наголосив дизайнер.

Фото: Andre Tan/Instagram

Лофери

Лофери – це дуже популярне взуття цього сезону. Головний секрет любові до них – у їх практичності. Їх легко взувати, не потрібно витрачати час на застібки, шнурки чи зав'язки. У більшості випадків пласка та стійка підошва робить їх незамінними під час тривалих прогулянок. Андре Тан радить звернути увагу на лофери саме як на взуття для повсякденного носіння.

Фото: Andre Tan/Instagram

Раніше Фокус писав, що Андре Тан запропонував кілька готових образів для весни 2023 року.