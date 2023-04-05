Час захоплювати. 4 яскраві модні образи на весну 2023 від Андре Тана

Головний девіз сезону весна 2023 – стильно, зручно, жіночно.

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Весна все активніше вступає у свої права, і, незважаючи на короткочасне похолодання, попереду – багато теплих та яскравих днів, коли хочеться виглядати стильно, модно і почуватися комфортно. Відомий український модельєр Андре Тан пропонує тим, хто ще не визначився з образами, кілька готових ансамблів, серед яких кожна модниця знайде свій. Вони складені з базових та трендових речей сезону весна 2023, тому гарантують, що ви виглядатимете на мільйон.

Вишиванка

Вишиті сукні та вишиванки – тренд сезону весна 2023. І пов'язано це не лише з підйомом патріотизму, а й з тим, що цей елемент національного одягу – гарний та стильний поза часом. Для тих, хто за кордоном, вишиванка – ще один спосіб продемонструвати свою ідентичність, багатство української культури та показати, наскільки це універсальний та елегантний предмет гардеробу. Вишиванку можна носити з джинсами, брюками, спідницями, а під сукні підібрати найоригінальніші аксесуари та модне взуття як на підборах, так і на плоскому ходу. Дизайнер рекомендує звернути увагу на білі кеди, ботильйони чи босоніжки на невеликій платформі, які ідеально підійдуть для виходу на якусь подію.

Вишиванка завжди у тренді Фото: Andre Tan/Instagram

Сукня з квітковим принтом

Весна та жіночність – поняття нерозривні. Сукні з легких тканин із квітковим малюнком підкреслять ніжність своєї господині та її смак.

"Декольте підкреслить всю красу, а зав'язочки на плечах додадуть грайливості. Сукня має настільки завершений вигляд, що навіть не потрібні додаткові елементи в образі, я лише порадив би одягнути якийсь мінімалістичний кулон, сережки та браслет з одного комплекту, щоб гармонізувати все, і щодо взуття – легкі босоніжки на пласкому ходу або підбори в пастельних кольорах", – наголосив Тан.

Сукня з квітковим малюнком підкреслить жіночність його власниці Фото: Andre Tan/Instagram

Яскравий образ

Природа розквітає, отже, саме час змінити похмурі зимові комплекти на яскраві речі. Наприклад, Андре радить звернути увагу на червоний брючний костюм, який вже є цілісним та завершеним, тому не потрібно думати, з чим його поєднувати. Що стосується аксесуарів, то до нього ідеально підійдуть окуляри з ланцюжками, а із взуття можна підібрати лофери-чанки, босоніжки як на грубому підборі, так і тоненькому, ботильйони, кеди.

Червоний яскравий костюм вже сам собою завершений образ Фото: Andre Tan/Instagram

Кежуал щодня

Джинси з сорочкою чи футболкою, базових вона кольорів чи яскрава, – вічна класика для тих, хто любить стильну простоту. Однак урізноманітнити такий образ допоможуть деталі на кишені джинс, підвернені рукави, м'яка тканина.

"Доповнити образ можна ланцюжком на шию та масивними сережками. Якщо ти обрала футболку, то можна одягнути кепку або бандану", – радить модельєр.

Джинси та футболка чи сорочка – вічно актуальна класика Фото: Andre Tan/Instagram

Раніше Фокус писав, яке взуття буде трендовою навесні 2023 року.